Probabili formazioni/ Juventus Barcellona: quote, le ultime novità live (Champions League girone D)

22 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Juventus Barcellona: appuntamento di lusso alle ore 20:45 di stasera, mercoledì 22 novembre. Una partita decisiva nel girone C della Champions League 2017-2018, il fascino della grande sfida fra due potenze del calcio europeo allo Stadium. La Juventus però non ci arriva benissimo, reduce dalla pesante sconfitta contro la Sampdoria che ha fatto scivolare al terzo posto i bianconeri di Massimiliano Allegri; adesso però bisogna pensare a una Champions League dove la qualificazione è ancora tutta da guadagnare. Il Barcellona è sicuramente messo meglio e vorrà cercare la rivincita della pesante sconfitta subita ad aprile in questo stesso stadio. Vediamo dunque, in attesa che le due squadre scendano sul terreno di gioco, quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Barcellona.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai per Juventus Barcellona, quinta giornata del girone C in Champions League, ci dicono che il segno 1 per la vittoria bianconera vale 2,95; il pareggio, indicato dal segno X, è quotato 3,30 mentre la vittoria della squadra catalana, per la quale dovrete giocare il segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 2,45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA

LE SCELTE DI ALLEGRI

La Juventus dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1. Molto importante in tal senso la presenza di De Sciglio che, vista l’esclusione di Lichtsteiner dalla lista Uefa, è l’unico terzino destro di ruolo e sarà dunque titolare nella retroguardia a quattro. Potrebbe essere la volta buona di Rugani in Champions League al fianco di Chiellini nella coppia centrale davanti a Buffon, mentre sulla corsia mancina agirà Alex Sandro. In mediana dovrebbe agire la coppia formata da Pjanic e Khedira, anche se non è da escludere l’ipotesi Matuidi: sia il bosniaco sia il tedesco domenica hanno fatto male, ma è pure vero che a Marassi si sono salvati in pochi. In attacco ci dovrebbe essere un turnover piuttosto ampio rispetto al campionato: i due esterni dovrebbero essere Douglas Costa a destra (ma occhio a Cuadrado) e Mandzukic a sinistra, con Dybala invece trequartista centrale alle spalle del centravanti, che naturalmente sarà Higuain.

LE SCELTE DI VALVERDE

Assenti gli infortunati André Gomes, Rafinha e Sergi Roberto, il Barcellona di Ernesto Valverde che sta dominando la Liga spagnola vuole chiudere la pratica della qualificazione in Champions League già allo Stadium. Piqué rientra dalla squalifica e sarà titolare in difesa al fianco di Umtiti davanti al portiere Tre Stegen, in una difesa che sarà completata dai terzini Semedo a destra e Jordi Alba a sinistra. Il terzetto di centrocampo sarà invece quello ormai classico dei blaugrana, cioè Rakitic-Busquets-Iniesta, che erano tutti titolari anche nella finale di Champions League del 2015 proprio contro la Juventus. Infine l’attacco, dove ci sono naturalmente Messi e Suarez, mentre il terzo titolare dovrebbe essere Paco Alcacer, nella posizione che fino all’anno scorso era di Neymar.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.

Squalificati: nessuno.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Paco Alcacer. All.: Valverde.

Squalificati: nessuno.

