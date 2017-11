Pronostico Atletico Madrid Roma/ Il punto di Maurizio Turone (esclusiva)

Pronostico Atletico Madrid Roma: intervista esclusiva a Maurizio Turone sulla partita in programma oggi alle ore 20.45 al Wanda valida per la Champions League 2027.

22 novembre 2017 INT. Maurizio Turone

Pronostico Atletico Madrid Roma (LaPresse)

Dopo il grande successo conseguito nel Derby della Capitale solo pochi giorni fa la Roma di Di Francesco torna in campo questa sera per affrontare al Wanda Metropolitano l’Atletico Madrid: fischio d’inizio atteso alle ore 20.45 per la quinta giornata della fase a giorni della Champions League 2017-2018. Dopo il buon pareggio realizzato all’Olimpico i giallorossi si apprestano a stupire ancora una volta i proprio tifosi con l’obbiettivo di mettere insieme sicurezza la prima piazza nella classifica del girone. L’impresa non si annuncia però facile dato anche il peso della rosa in mano a Diego Simeone: i biancorossi però sono ancora alla ricerca della prima vittoria sul continente, dopo un KO e ben tre pareggi rimediati. Per presentare questo match abbiamo sentito Maurizio Turone, ex giocatore della Roma: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita, sempre importante in un palcoscenico di lusso. La Roma potrebbe accontentarsi anche del pareggio per la sua qualificazione ma fare un grande incontro con l'Atletico Madrid servirà anche come una questione d'immagine per il club giallorosso.

Incontro da ultima spiaggia in Champions per l'Atletico Madrid? In effetti è così, l'Atletico Madrid non si trova in una buona posizione di classifica nel girone di Champions e dovrà puntare alla vittoria per avere ancora qualche speranza di qualificazione. Roma e Chelsea si trovano certamente in una situazione migliore!

Basterà la classe di Griezmann per i Colchoneros? No, non può bastare solo un giocatore per risolvere le partite. Ci vuole tutta una squadra per vincere una partita, a meno che ci siano Messi o Cristiano Ronaldo in campo.

E Neymar? Lui viene dopo loro due.

Le due squadre potrebbero risentire dell'impegno dei rispettivi derby? No non credo proprio che questo possa succedere, non influenzerà sull'andamento dell'incontro.

Roma in campo per un pareggio? Come ho detto prima fare un grande incontro nello stadio dell'Atletico Madrid, il Wanda Metropolitano sarà una grande cosa per la Roma. Scendere in campo per puntare al successo sarà la priorità della formazione giallorossa quindi.

Un giudizio sugli allenatori delle due squadre Simeone e Di Francesco. Simeone ha già dimostrato tutto il suo valore finora nella sua carriera di allenatore. Di Francesco sta confermando alla Roma tutta la sua bravura in questo inizio di stagione.

Di Francesco potrebbe schierare Gonalons? Sarà lui a decidere chi mandare in campo, quali giocatori schierare con l'Atletico Madrid.

Defrel o El Shaarawy in campo? Vedremo, di certo El Sharawy è un ottimo giocatore che sta facendo benissimo, un calciatore di notevole talento, in crescita notevole.

La Roma potrebbe fare tanta strada in Europa? Potrebbe essere ma dipenderà dal sorteggio che avrà quando sarà qualificata e dalle condizioni della squadra giallorossa al momento delle prossime partite di Champions.

Il suo pronostico su quest'incontro. Mi auguro che la Roma possa vincere anche se non escludo che possa venir fuori anche un pareggio.

Che cosa le è rimasto di giallorosso? Tanto, seguo la Roma moltissimo.Una squadra a cui sono molto affezionato. dove ho giocato per una parte della mia carriera che ho trascorso in questa squadra.

Quella Roma in cui giocava era veramente eccezionale con Bruno Conti, Di Bartolomei, Falcao. Già era veramente una Roma fortissima. Bruno Conti un campione, Di Bartolomei un grande, indimenticabile. E poi Falcao, Ancelotti, Pruzzo, tanti giocatori di valore, una Roma, piena di calciatori straordinari.

Un grande calcio quello di allora, una Roma irripetibile che raggiunse grandi traguardi. Intanto posso dire che era un calcio differente, si puntava più sulla qualità tecnica che sulla fisicità rispetto ad adesso. Non si possono fare paragoni. Certo era una Roma che fece cose eccezionali ma spero che anche la Roma di questi anni faccia grandi cose e possa veramente raggiungere grandi traguardi, possa raggiungere grandi vittorie.

