Psg Celtic/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Psg Celtic, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che è valida per la quinta giornata nel girone B di Champions League

22 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Psg Celtic, Champions League (Foto LaPresse)

Psg Celtic è una partita che, diretta dall’arbitro greco Tasos Sidiropoulos, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 22 novembre: al Parco dei Principi passerella per i padroni di casa, che dominano il girone B di Champions League 2017-2018 e, di fatto, aspettano solo la partita dell’Allianz Arena per rimanere davanti al Bayern Monaco e passare come primo. Situazione simile per il Celtic, ma con sguardo all’Europa League: gli scozzesi sono praticamente certi del terzo posto nel girone, basta loro un punto oppure, più probabilmente, che l’Anderlecht non faccia risultato pieno in una delle due partite rimaste. La seconda sarà la sfida diretta del Celtic Park, e i biancoverdi hanno vinto 3-0 a Bruxelles. Quindi, è quasi un allenamento anche per un Celtic che, “retrocedendo” nella coppa minore, potrebbe avere buone possibilità di arrivare in fondo avendo fatto esperienza contro due delle migliori squadre in Europa, e che per questo non vuole sottovalutare questo appuntamento all’ombra della Torre Eiffel.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Psg Celtic sarà trasmessa in diretta tv soltanto per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: nello specifico dovete andare sul canale Premium Calcio 2, ma in alternativa potrete seguire questa partita del Parco dei Principi anche su PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Premium Play. Su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD va invece in onda Diretta Champions League, con i gol e le azioni salienti, in tempo reale, da tutti i campi su cui si gioca.

IL CONTESTO

Il Psg sta dominando: punteggio pieno, miglior attacco e miglior difesa della fase a gironi di Champions League e anche in campionato la squadra si trova al primo posto della classifica senza troppi avversari concreti. Unai Emery però sa molto bene che il girone è una formalità, e che le sfide vere arriveranno dopo: mai andato oltre i quarti, il Paris Saint Germain dovrà lasciarsi alle spalle il clamoroso rimontone subito dal Barcellona la scorsa primavera. Per ora sembra averlo fatto: lo dice anche il 3-0 rifilato al Bayern a fine settembre, anche se allora i bavaresi erano una realtà in cerca di certezze e risposte e con un Carlo Ancelotti giunto alla fine del mandato. Il Celtic sapeva fin dal giorno del sorteggio di non avere troppe speranze di arrivare agli ottavi; da subito la squadra di Brendan Rodgers si è concentrata sul terzo posto per proseguire comunque l’avventura e, aiutato anche dalla modestia dell’Anderlecht, ha vinto la partita più importante, quella in Belgio, con un risultato che sarà difficilmente ribaltabile. In campionato tutto come da copione: primo posto a +6 sull’Alberdeen e +8 sull’Hibernian (che ha anche una partita in più).

PROBABILI FORMAZIONI PSG CELTIC

Non c’è Thiago Motta, ma al netto di questo Unai Emery potrebbe comunque fare turnover: partita abbordabile e non troppo importante, dunque chissà che questa non possa essere la volta buona per vedere dal primo minuto Lucas Moura, che sarebbe schierato a destra con magari Di Maria o Draxler dall’altra parte. Più probabile che il tecnico spagnolo voglia continuare a mandare messaggi forti all’Europa, aumentando il suo bottino di reti: dunque ci aspettiamo Mbappé in campo (si è riposato nel 4-1 al Nantes) con la conferma di Cavani e Neymar a completare il tridente, mentre Draxler potrebbe prendere il posto di Pastore come mezzala, ruolo nel quale ha già dimostrato di saper giocare. Sarebbero in questo caso confermati Rabiot e Verratti, con il secondo a giocare sulla mezzala ma con compiti di impostazione; in difesa Dani Alves va per la maglia a destra con Kurzawa che tornerà titolare sull’altra corsia, spazio anche a Thiago Silva e Marquinhos in difesa anche se Kimpembe potrebbe avere una chance. In porta Aréola, ormai titolare a scapito del tedesco Trapp.

Nell’ultima di Champions League Brendan Rodgers si è disposto con la difesa a tre, schema proposto anche in una partita di campionato; idea che può essere confermata e che, nel caso, porterebbe Lustig ad accentrare la sua posizione in difesa stringendo ad affiancare Boyata e Nir Bitton. Le fasce sarebbero coperte da Forrest e Tierney: a destra un giocatore di spinta, dall’altra parte un terzino di ruolo che sa fare contenimento. In mezzo al campo ovviamente non si prescinde dallo spirito battagliero di capitan Scott Brown, che dovrebbe essere affiancato da Armstrong a meno che non ritrovi una maglia da titolare Ntcham, visto in Italia con il Genoa (per lui alterne fortune nel periodo rossoblu). Con questo modulo avremmo due trequartisti: Sinclair e uno tra McGregor (che parte favorito) e Rogic, mentre Moussa Dembélé si giocherebbe il posto con Griffiths, titolare della nazionale scozzese. Con la difesa a quattro, passo indietro di Tierney e Lustig largo a destra; confermata la cerniera mediana, Forrest e McGregor esterni con Dembélé che potrebbe agire sulla trequarti e sarebbe in ballottaggio con Sinclair.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ ovviamente il Psg a godere dei favori del pronostico: le quote che vengono proposte dall’agenzia di scommesse Snai fanno gola, anche se ipotizzare una vittoria esterna del Celtic (vale 20,00) è oltremodo difficile. Anche il pareggio, quotato 10,00 volte la somma giocata, non è un risultato troppo pronosticabile ma il fatto che i francesi abbiano già le mani sulla qualificazione potrebbe indurre a pensarci; ad ogni caso il segno 1 per la vittoria interna del Paris Saint Germain vi permetterebbe di guadagnare 1,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Occhio alla quota Under 2,5: vale 4,75 ed è molto alta rispetto agli abituali standard.

