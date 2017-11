Qarabag Chelsea/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Qarabag Chelsea: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quinta giornata del girone C di Champions League

22 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Qarabag Chelsea, Champions League (Foto LaPresse)

Qarabag Chelsea, mercoledì 22 novembre alle ore 18 italiane, sarà diretta dal portoghese Manuel De Sousa: siamo nella quinta giornata del girone C di Champions League 2017-208 e questa partita è ancora importante per entrambe le squadre. Il Chelsea è secondo in classifica, alle spalle della Roma: la qualificazione agli ottavi non dovrebbe sfuggire ma la squadra di Antonio Conte ha perso l’occasione di blindarla in anticipo, facendo un solo punto contro i giallorossi e rischiando ora di perdere il primo posto. Clamorosamente, il Qarabag è ancora in corsa per andare in Europa League: frutto dei due pareggi contro l’Atletico Madrid, gli azeri all’esordio di sempre nei gironi di questa coppa sono a una sola lunghezza dai Colchoneros e dunque fanno il tifo per quella Roma che poi dovranno provare a battere tra due settimane, sperando che il Chelsea faccia il suo dovere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Qarabag Chelsea sarà trasmessa in diretta tv soltanto per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: nello specifico i canali sono Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD (cioè la versione in alta definizione), e potrete seguire questa partita anche su PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Premium Play. Su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD va invece in onda Diretta Champions League, con i gol e le azioni salienti, in tempo reale, da tutti i campi su cui si gioca.

IL CONTESTO

Il Chelsea non sta ripetendo la straripante stagione scorsa: anche tenuto conto del lento avvio nel primo anno di Antonio Conte, i Blues sono staccati dalla vetta della Premier League ma ambiscono comunque a un posto nella prossima Champions League, pronti ad approfittare di eventuali cali di City e United per reinserirsi nella corsa al titolo. Tornato ad allenare nella massima competizione europea a distanza di quasi tre anni, Conte non sta poi stupendo: la vittoria in extremis al Wanda Metropolitana lo tiene comunque in vantaggio per la qualificazione, avesse perso a Madrid oggi la situazione del Chelsea sarebbe complicatissima. Il Qarabag sta invece facendo una grandissima figura: i due punti conquistati contro l’Atletico Madrid sono di grande prestigio per la storia del club azero, che sta impressionando come già altre realtà “minori” del passato (dall’Apoel Nicosia all’Astana). Attenzione, perchè la doppia sfida diretta con l’Atletico è a favore del Qarabag per i gol in trasferta: un ulteriore motivo per non sottovalutare quello che la formazione dell’Est Europa potrebbe combinare nelle ultime due giornate.

PROBABILI FORMAZIONI QARABAG CHELSEA

Gurban Gurbanov ha perso il suo esterno destro Pedro Henrique, che è squalificato; al suo posto una doppia soluzione, quella “naturale” rappresentata da Izmailov oppure quella di esperienza, con Dani Quintana titolare e in un ruolo adattato (sarebbe un trequartista). Per il resto, possibile che il tecnico confermi l’eroico Qarabag del Wanda Metropolitano: capitan Rashad Sadygov e Rzezniczak a formare la coppia a protezione di Sehic, Medvedev e Agolli ad agire sulle corsie laterali garantendo spinta (soprattutto con il nazionale albanese sulla mancina). Importante la posizione di Garayev che sarà schierato come uomo di disturbo e interdizione davanti alla difesa, a protezione di una linea di qualità e formata, oltre che dal sostituto di Pedro Henrique, da Richard Almeida e Michel (autore dello storico gol di Madrid) centrali e dall’haitiano Wilde-Donald Guerrier che invece sarà impiegato a sinistra. Come prima punta ci sarà Dino Ndlovu, che si riprende il posto che era stato di Sheydaev tre settimane fa.

Già poco avvezzo al turnover, Conte si trova nella scomoda posizione di non poterlo fare nemmeno oggi, almeno non in forma massiccia; al The Hawthorns, nel 4-0 al West Bromwich, il salentino ha comunque fatto riposare alcuni giocatori che oggi potrebbero tornare in campo dal primo minuto. Resta però da valutare il modulo: David Luiz sarà probabilmente schierato al centro della difesa tra Azpilicueta e Gary Cahill (rischia il posto allora Christensen), a centrocampo uno tra Bakayoko, Fabregas e Kanté è di troppo e va considerato che ci sarebbe anche Drinkwater, che ha recuperato ma sembra in ogni caso destinato alla panchina. Sabato il Chelsea ha giocato con il 3-5-2 affiancando Eden Hazard a Morata, ma è stato una novità: più probabile che si torni al modulo con i due trequartisti, dunque con Hazard e uno tra Willian e Pedro a fare da supporto a Morata qualche passo indietro. In alternativa, conferma di tutto lo schieramento dalla cintola in su già visto in Premier League.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente le agenzie di scommesse che hanno quotato danno il Chelsea come netto favorito: in particolare anche la Snai, che ci dice come la vittoria esterna dei Blues (segno 2) sia quotata 1,30. Siamo già in doppia cifra per l’affermazione del Qarabag, che sarebbe la prima di sempre nei gironi di Champions League: la vincita sul segno 1 è di 10,00 volte la somma giocata. Il pareggio, segno X, vale esattamente la metà e dunque 5,00 volte la cifra che avrete deciso di investire.

© Riproduzione Riservata.