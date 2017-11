Reggiana-Prato/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggiana-Prato: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per i sedicesimi di Coppa Italia Serie C

22 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Reggiana-Prato, LaPresse

Reggiana-Prato, diretta dal signor Lorenzin di Castelfranco Veneto, mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida del programma dei sedicesimi di finale ad eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Match che sembra decisamente indirizzato nel pronostico, soprattutto per le difficoltà evidenziate dal Prato in questi primi mesi stagionali. Con l'ultimo tracollo esterno sul campo del Giana Erminio, con la formazione di Gorgonzola capace di imporsi con uno straripante cinque a zero contro i toscani, il Prato si è ritrovato da solo a fondo classifica nel girone A del campionato di Serie C. Dopo la vittoria interna contro il Gavorrano dello scorso 24 settembre, nelle successive dieci partite di campionato il Prato ha ottenuto solo tre pareggi e sette sconfitte. Troppo per non pensare alla Coppa come un incomodo più che un'occasione, anche se ovviamente bisognerà anche valutare come la Reggiana affronterà l'impegno.

Reggiana che in campionato è in prepotente risalita, con dieci punti ottenuti nelle ultime quattro partite, compresa l'ultima vittoria interna contro il Ravenna firmata dalla doppietta di Altinier e dal gol messo a segno da Cesarini. Nel girone B di Serie C la Reggiana ora è a quota sedici punti, ancora lontana dalla zona play off e soprattutto dalle posizioni più alte della classifica, ma rispetto alle buone ambizioni di inizio stagione, con questa recente reazione sul piano dei risultati almeno gli emiliani stanno scacciando l'incubo di un campionato da vivere in zona retrocessione, ovvero ciò che sembra invece una certezza per un Prato che da anni non riesce a spostare i suoi orizzonti oltre la conquista della salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE REGGIANA-PRATO

Reggiana Prato non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite della stagione di Serie C, sarà possibile seguirla sul portale elevensports.it, grazie alla diretta streaming video già disponibile da qualche anno sul portale Sportube.tv - digitando questo indirizzo si verrà direttamente rimandati sul nuovo portale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Reggiana padrona di casa schiererà Narduzzo a difesa della porta, Lombardo in posizione di terzino destro e Ghiringhelli in posizione di terzino sinistro, mentre Panizzi e Spanò saranno i due difensori centrali. A centrocampo, il francese Genevier sarà il perno centrale affiancato da Bovo e da Carlini. Nel tridente offensivo giocheranno Altinier, reduce da una doppietta nell'ultimo impegno di campionato contro il Ravenna, affiancato da Cesarini e da Cianci. Risponderà il Prato con il portiere senegalese Sarr (sicuramente schierato in quanto squalificato in campionato per l'espulsione subita nella trasferta sul campo del Giana Erminio) tra i pali, dietro una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con il tedesco Guglielmelli, Martinelli, Marzorati e Badan. A centrocampo, tris titolare formato da Marini, Fantacci e Bonetto, mentre in attacco Ceccarelli, Vangi e Piscitella partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita di Coppa Italia Serie C tra Reggiana e Prato, il pronostico del portale di scommesse sportive bet 365 vade a favore della compagine granata. Controllando le quote notiamo infatti che il successo dei padroni di casa è stato dato a 1.57, contro il 5.75 fissato per la vittoria corsara dei lanieri: pareggio infine dato a 3.50.

