Renate-Giana Erminio/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

22 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Renate-Giana Erminio, LaPresse

Renate-Giana Erminio, diretta dal signor Tursi di Valdarno, mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà un match valido per i sedicesimi di finale ad eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Partita che promette equilibrio ed imprevedibilità, questa dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C fra Renate e Giana Erminio. La formazione monzese padrona di casa rappresenta una delle rivelazioni assolute del campionato di terza serie, capace di issarsi fino al secondo posto nella classifica del girone B del campionato di Serie C. Renate finora sopravanzato solamente dal Padova in classifica, comunque capace di disputare una grandissima stagione anche se nell'ultimo match casalingo è stato fermato da un coriaceo Teramo, a caccia di punti salvezza e capace di imporre lo zero a zero alla seconda della classe del girone.

Il Giana Erminio dalla sua è reduce da una straripante vittoria per cinque a zero contro il Prato, fanalino di coda del girone A del torneo di terza serie. I gol di Perico, Chiarello, Bonalumi e la doppietta di Bruno hanno esaltato la formazione allenata da Cesare Albé, che occupa il tredicesimo posto in classifica ma che ha ottenuto sette punti nelle ultime tre partite, con la formazione di Gorgonzola che sembra aver trovato il passo giusto dopo un inizio di campionato difficile, e che ora si è allontanata di cinque punti dal quartultimo posto che rappresenta il confine della zona play out. Dunque si troveranno di fronte due squadre in buone condizioni tecniche e atletiche: il Renate potrà avvalersi del fattore campo ma potrebbe privilegiare il sogno-campionato, favorendo così le ambizioni di Coppa del Giana Erminio.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE RENATE-GIANA ERMINIO

Renate Giana Erminio non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite della stagione di Serie C, sarà possibile seguirla sul portale elevensports.it, grazie alla diretta streaming video già disponibile da qualche anno sul portale Sportube.tv - digitando questo indirizzo si verrà direttamente rimandati sul nuovo portale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: il Renate affronterà la sfida con Di Gregorio tra i pali, Anghileri in posizione di terzino destro e Vannucci in posizione di terzino sinistro, mentre Savi e Di Gennaro giocheranno al centro della difesa. A centrocampo spazio a Palma, Pavan e Simonetti nel terzetto titolare, nel tridente offensivo partiranno invece dal primo minuto Musto, Finocchio e Lunetta. Risponderà il Giana Erminio con Taliento estremo difensore dietro una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Perico, il nigeriano Bonalumi, Montesano e Foglio. Linea a quattro anche a centrocampo, con Chiarello che sarà l'esterno laterale di destra e Iovine che sarà l'esterno laterale di sinistra, mentre Marotta e Degeri si muoveranno per vie centrali. Perna sarà invece il trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo Bruno, reduce dalla doppietta realizzata in campionato contro il Prato.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il match di Coppa Italia di Serie C tra Renate e Giana Erminio il portale di scommesse sportive Bet 365 consegna il favore del pronostico della vigilia alla comagine nerazzurra. Considerano le quote date per l'1x2 infatti segnaliamo che la vittoria dei padroni di casa è stata data a 1.61, memtre il successo corsaro dei biancazzurri ha meritato la valutazione di 5.50: il pareggio è stato fissato a 3.39.

