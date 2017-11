Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta live score, sedicesimi di finale (22 novembre 2017)

Risultati Coppa Italia Serie C: diretta live score delle sette partite che mercoledì 22 novembre proseguono il programma dei sedicesimi di finale, in campo anche il Renate e il Catania

22 novembre 2017 Claudio Franceschini

Archiviate le partite di martedì, la Coppa Italia Serie C 2017-2018 è pronta a tuffarsi in altre gare dei sedicesimi di finale: ricordiamo che si gioca in partita secca sui 90 minuti, dunque con la possibilità di arrivare ai tempi supplementari ed eventualmente anche ai calci di rigore per definire quali saranno le squadre qualificate. Andiamo subito a vedere quale sia il programma di oggi: si parte alle ore 14:30 con Bassano-Feralpisalò, Renate-Giana Erminio e Reggiana-Prato, si prosegue alle ore 16:30 con Viterbese-Teramo mentre alle ore 18:30 avremo Pontedera-Lucchese. Chiusura alle ore 20:30 con Casertana-Sambenedettese e Catania-Cosenza.

IL BIG MATCH

Molto probabilmente la partita più attesa è quella del Rino Mercante, dove si affrontano il Bassano e la Feralpisalò: entrambe fanno parte del girone B di campionato, sono in leggera flessione ma stanno comunque onorando il loro torneo. In più, alla vigilia erano tra le squadre di prima fascia circa le possibilità di promozione in Serie B; peccato che i veneti non vincano da inizio ottobre e abbiano fatto solo 3 punti nelle ultime sette partite, vivendo una flessione molto simile a quella dello scorso anno (che però era arrivata più tardi). La Feralpisalò da qualche anno è nelle prime della classifica; i bresciani arrivano da due sconfitte nelle ultime tre partite ma in precedenza erano rimasti imbattuti per otto partite (14 punti totali) e avevano migliorato la loro situazione. Tra le squadre che si sfidano oggi in coppa sono sicuramente tra le migliori, e sicuramente questa è la partita che potremmo definire più incerta almeno per quanto riguarda il fattore campo, il grado di forza e il momento stagionale di tutte le protagoniste dei sedicesimi di finale. La speranza dunque è che ne venga fuori una bella sfida.

LA GRANDE SORPRESA

Torna in campo anche il Renate, la grande sorpresa della stagione: l’anno scorso i lombardi avevano mancato i playoff all’ultimo, quest’anno hanno rotto gli indugi riuscendo anche a portarsi in testa al girone B con una partenza fatta di sei vittorie in 11 partite - una sola sconfitta. Vetta della classifica che è durata appena quattro giorni, il tempo di pareggiare a Vicenza e farsi scavalcare dal Padova, attuale capolista; il Renate di Roberto Cevoli ha prolungato la sua striscia positiva (non perde dal 10 settembre) ma ha pareggiato cinque delle ultime nove partite, perdendo un po’ di smalto. La scelta di tenere in panchina Guido Gomez (6 gol in campionato) nell’ultima partita contro il Teramo potrebbe significare che l’italo-argentino sarà titolare oggi: nel sentito derby contro la Giana Erminio (tra Meda e Gorgonzola ci sono circa 35 chilometri) il Renate va a caccia di un altro bel risultato che può anche dare slancio nella corsa verso una promozione diretta che a questo punto deve essere ricercata in maniera concreta. Occhio alla Giana però, che arriva dal 5-0 al Prato e appare in ripresa dopo un brutto avvio, nel quale non era riuscita a confermare quanto di buono fatto vedere l’anno scorso.

ore 14:30 Bassano-Feralpisalò

ore 14:30 Reggiana-Prato

ore 14:30 Renate-Giana Erminio

ore 16:30 Viterbese-Teramo

ore 18:30 Pontedera-Lucchese

ore 20:30 Casertana-Sambenedettese

ore 20:30 Catania-Cosenza

