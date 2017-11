Risultati volley femminile / Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (7^ giornata Serie A1)

Risultati volley femminile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma oggi 22 novembre 2017 per la 7^ giornata della Serie A1.

22 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati volley femminile (LaPresse)

Il Campionato di volley femminile della Serie A1 torna in campo con il primo turno infrasettimanale di questa stagione: si giocherà infatti oggi mercoledì 21 novembre 2017 la 7^ giornata, che finalmente presenta un programma completo. 6 gli incontri previsti infatti questa sera, tutti con fischio d’inizio alle per le ore 20.30, senza anticipi né posticipi: la classifica quindi verrà completata entro stasera e avremo quindi subito un quadro chiaro in attesa dell’8^ turno che invece si disputerà questo weekend del 25-26 novembre 2017. Andando a vedere immediatamente il programma di questa 7^ giornata di Campionato dobbiamo giustamente dare spazio ad alcuni big match i cui risultati finali daranno un nuovo volto ai piani alti della classifica generale. In questo senso appare decisiva la partita tra Busto Arsizio e Conegliano attesa al Pala Yamamay: le farfalle di Mencarelli infatti trovano il pubblico di casa ma anche una dell’avversarie più toste delle ultime stagioni della Serie A1. Le pantere infatti infatti approdano a questo turno dalla prima posizione in graduatoria con 18 punti e tanta voglia di affermarsi di nuovo per non perdere il record di 6 vittorie in 6 incontri, ma sul loro cammino Busto potrebbe rivelarsi davvero pericolosa (tre sole lunghezze di distacco in classifica e un KO rimediato finora).

IL BIG MATCH

Tra gli incontri più entusiasmanti attesi oggi per la 7^ giornata spicca però ovviamente quello atteso al Mandela Forum tra Scandicci e Novara: la grande sorpresa della stagione contro le campionesse in carica della Serie A1. Un match quindi ad alta tensione, che potrebbe mettere in palio anche la prima piazza nella classifica della serie A1: entrambe le formazioni infatti al momento stazionano al secondo e terzo gradino con 17 punti a bilancio e una sola lunghezza da recuperare su Conegliano, impegnata in un campo di gara ostico come Busto. Altrettanto importanti ma non così decisivi per i gradini più alti della classifica gli altri incontri che completano il programma della giornata: Casalmaggiore proverà a rimediare al terzo KO di fila scendendo in campo contro la neopromossa Filottrano di fronte al pubblico di casa. Alla formazione di Lucchi servono risposte e rapidamente, per recupera dalla decima piazza finora occupata: stessa voglia di rivincita per Bergamo che da fanalino di coda affronterà oggi Firenze di fronte al proprio pubblico. Gli ultimi match previsti per la serata di oggi saranno Modena-Legnano e Monza-Pesaro: al PalaPanini la compagine bianconera proverà a ricucire lo strappo in classifica a spese delle neopromosse, che pure avranno fame di riscatto dopo il derby perso nel turno precedente; alla Candy Arena invece le lombarde di Pedullà tenteranno il sorpasso su Pesaro, in campo come in classifica.

RISULTATI SERIE A1, 7^ GIORNATA

Mercoledi 22 novembre 2017 - ore 20.30

Bergamo-Firenze

Busto Arsizio-Conegliano

Casalmaggiore-Filottrano

Modena-Legnano

Monza-Pesaro

Scandicci-Novara

CLASSIFICA SERIE A1

Conegliano 18

Novara, Scandicci 17

Busto Arsizio 15

Modena 9

Pesaro 8

Monza, Legnano 6

Firenze 5

Casalmaggiore 4

Filottrano 3

Bergamo 0

