Roma si qualifica agli ottavi se.../ Risultati utili contro l'Atletico Madrid (Champions League)

Roma si qualifica agli ottavi se... I risultati utili contro l'Atletico Madrid per ottenere la qualificazione in Champions League già questa sera a Madrid

22 novembre 2017 Mauro Mantegazza

La Roma a caccia della qualificazione in Champions League (Foto LaPresse)

La Roma si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League già questa sera se non perderà contro l’Atletico Madrid. Questa in estrema sintesi è la più che positiva situazione dei giallorossi di Eusebio Di Francesco in vista della partita di questa sera al Wanda Metropolitano: infatti, la Roma ha a disposizione due risultati su tre per ottenere la qualificazione agli ottavi già con una giornata d’anticipo. Vincendo, la squadra capitolina potrebbe addirittura già conquistare il primo posto, ma ciò accadrebbe solamente in caso di mancata vittoria del Chelsea in casa del Qarabag: dal momento che in Azerbaigian si giocherà a partire dalle ore 18.00 italiane, quando la Roma scenderà in campo i calcoli saranno più semplici da fare, perché conosceremo già il risultato di Qarabag-Chelsea. Una certezza però c’è già ed è appunto quella che vi abbiamo detto fin da subito: alla Roma basta un pareggio per essere certa di finire il girone fra le prime due e di conseguenza per conquistare il passaggio agli ottavi di questa Champions League.

ROMA SI QUALIFICA SE… UNA COMBINAZIONE PER PASSARE PURE PERDENDO

Non è tutto: la Roma si qualificherebbe già stasera pur perdendo in casa dell’Atletico Madrid in caso di pareggio a Baku fra Qarabag e Chelsea, in virtù del fatto che fra due settimane a Stamford Bridge si giocherà Chelsea-Atletico Madrid e di conseguenza le due squadre si ruberanno punti a vicenda, rendendo impossibile un doppio sorpasso alla Roma. Di conseguenza la Roma fallirà la qualificazione anticipata solamente in caso di sconfitta con contemporanea vittoria di Qarabag oppure Chelsea: nel primo caso perché avrebbero clamorosamente ancora una piccola speranza pure gli azeri, che fra due settimane saranno ospiti all’Olimpico; nel secondo, certamente più probabile, perché il Chelsea sorpasserebbe i giallorossi e la Roma correrebbe il rischio di essere superata anche dall’Atletico nell’ultima giornata. Detto tutto questo, chiudiamo ricordando che comunque questa situazione è favorevolissima e la Roma merita già complimenti per essere la capolista di un girone che al momento del sorteggio sembrava durissimo.

