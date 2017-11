Sporting-Olympiakos/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

22 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Sporting Lisbona-Olympiakos, LaPresse

Sporting Lisbona-Olympiakos, diretta dal tedesco Felix Zwayer, mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida importantissima ai fini della classifica del girone D (in cui è impegnata anche la Juventus) di Champions League. Situazione intricata nel girone D della fase a gironi di Champions League. Mentre si giocherà Juventus-Barcellona, con i catalani primi con dieci punti ed i bianconeri secondi a quota sette, lo Sporting Lisbona a quattro punti e l'Olympiakos a uno si giocheranno le residue speranze di qualificazione. Che sembrano riguardare soprattutto i portoghesi, con i greci che proveranno però a sbancare Lisbona per poi giocarsi il tutto per tutto in casa contro la Juventus, sempre sperando, dal loro punto di vista, che il Barca possa passare all'Allianz Stadium.

D'altronde Olympiakos ha strappato finora il suo unico punto proprio contro i blaugrana in casa: interrompere del tutto l'avventura europea, senza neanche la possibilità del ripescaggio in Europa League, sarebbe molto dura per gli ellenici dal punto di vista degli stimoli, anche se nel campionato greco, per la prima volta dopo molti anni, l'Olympiakos non sta facendo il vuoto, anche se con l'ultima vittoria casalinga contro il Levadiakos ha raggiunto l'Atromitos al secondo posto e avvicinato a una sola lunghezza l'AEK Atene capolista. Lo Sporting Lisbona nella Super Liga portoghese è secondo dopo undici partite, a quattro lunghezze dalla capolista Porto e con un punto di vantaggio sul Benfica terzo. I Leoni puntano molto sulla Coppa per provare ad impreziosire una stagione in cui la rincorsa al titolo nazionale appare difficile. Nonostante il grande equilibrio nelle due partite disputate contro la Juventus, lo Sporting ha raccolto solo un punto e si trova in svantaggio negli scontri diretti contro i bianconeri, con la prospettiva di dover giocare l'ultima partita del girone al Camp Nou. L'unica speranza concreta sembra davvero la possibilità di una vittoria contro i greci, per poi sperare in un incrocio di risultati positivi all'ultima giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE SPORTING LISBONA-OLYMPIAKOS

La diretta tv della partita si potrà seguire sul canale Premium Calcio 5 con un abbonamento al digitale terrestre pay di Mediaset Premium. Disponibile anche la diretta streaming video via internet del match sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso l'Estádio José Alvalade di Lisbona: lo Sporting affronterà il match con Rui Patricio in porta, Pinto sull'out difensivo di destra e l'argentino Jonathan Silva sull'out difensivo di sinistra, mentre l'uruguaiano Coates e il macedone Ristovski saranno i due difensori centrali. A centrocampo, l'altro argentino Battaglia e il brasiliano Bruno Cesar giocheranno come vertici arretrati, mentre Martins, Bruno Fernandes e il talento argentino Acuna supporteranno sul fronte d'attacco il centravanti olandese Bas Dost. Risponderà l'Olympiakos con il portiere belga Proto alle spalle dei centrali di difesa, il suo connazionale Engels e lo spagnolo Botia. Il norvegese Elabdellaoui sarà impiegato in posizione di terzino destro, Koutris in posizione di terzino sinistro. Centrocampo a cinque con il portoghese Figueiras che sarà schierato come laterale di destra e il marocchino Carcela-Gonzalez come laterale di sinistra, mentre la centro della mediana giocheranno il togolese Romao, Tachtsidis e l'altro belga Odjidja-Ofoe. Unica punta di ruolo, Fortounis.

LA CHIAVE TATTICA E L'ULTIMO PRECEDENTE

Jorge Jesus, tecnico dello Sporting Lisbona, schiererà la squadra con il 4-2-3-1. 4-5-1 per l'allenatore dell'Olympiakos, l'albanese Hasi. La partita di andata disputata allo stadio Karaiskakis di Atene, ha visto lo Sporting Lisbona vincere tre a due, prendendo il largo con i gol di Doumbia, Martins e Bruno Fernandes, per poi vedere i greci accorciare nei minuti finali con una doppietta di Pardo, senza riuscire però a chiudere positivamente il match, terminato con i tre punti ad appannaggio dei portoghesi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sulla partita, i bookmaker quotano 1.50 con Betclic la vittoria interna portoghese, moltiplicano per 7.00 con William Hill il successo esterno greco, e propongono a 4.20 con Bwin la quota dell'eventuale pareggio. Per Bet365, quota 1.85 per l'over 2.5, mentre Unibet quota 1.96 l'under 2.5.

