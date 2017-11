Video/ Besiktas Porto (1-1): highlights e gol della partita (Champions League girone G)

22 novembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Besiktas Porto, Champions League (Foto LaPresse)

Alla Vodafone Arena di Istanbul il Besiktas ferma la rincorsa del Porto chiudendo la sfida con un pareggio per 1 a 1. Accade tutto praticamente nel corso del primo tempo: dopo un avvio di gara falloso, un po' a sorpresa gli ospiti sbloccano la situazione portandosi in vantaggio al 29' con Felipe, assistito da Ricardo. Ancor prima dell'intervallo però, i padroni di casa pareggiano fissando il punteggio al 41' con Talisca, su suggerimento di Cenk Tosun. Nel secondo tempo solamente Babel riesce a mettere i brividi ai portoghesi colpendo un palo al 58'. Il punto conquistato mantiene il Besiktas in testa al girone G e consolida il primo posto a quota 11, ricacciando indietro le speranze del Porto, ancora in seconda posizione con 7 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Porto avrebbe forse meritato qualcosa in più, nonostante il possesso palla favorevole al Besiktas con il 60%. In palleggio entrambe le squadre hanno collezionato 50 palloni recuperati ciascuna e le Aquile bianconere si sono distinte nel fraseggio a fronte dell'82% contro il 70% di passaggi realizzati, con 416 su 505 e 234 su 332 completati, senza dimenticare il 5 a 2 nei tiri nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplianre, i lusitani sono stati più fallosi dei rivali di giornata visto il 14 a 19 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro spagnolo Lahoz ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Talisca e Gonul da un lato, Sergio Oliveira e Pereira dall'altro.

