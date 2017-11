Video/ Matera Reggina (3-2): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Video Matera Reggina (risultato finale 3-2): gli highlights e i gol della partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018.

22 novembre 2017 Stefano Belli

Video Matera Reggina (LaPresse)

Gol e spettacolo nella sfida tra Matera e Reggina che si contendevano un posto agli ottavi di Coppa Italia Serie C, sul terreno di gioco del Salerno hanno avuto la meglio i padroni di casa che si sono imposti per 3 a 2 e accedono così al turno successivo dove incontreranno la vincente tra Lecce e Bisceglie, saluta la manifestazione la compagine di Maurizi. Accade - quasi - tutto nella prima frazione di gioco quando i lucani, dopo un ottimo approccio al match, riescono a portarsi in vantaggio con Dugandzic; la rete del raddoppio porta la firma di Corado, a quel punto gli uomini di Auteri pensano di aver già messo la qualificazione in cassaforte ma non hanno fatto i conti con la tenacia degli amaranto che accorciano immediatamente le distanze con Sparacello. Il Matera trova comunque il modo di ristabilire le distanze con Battista che servito impeccabilmente da Dugandzic (uno dei migliori in campo) firma la rete del 3 a 1.

LA RIPRESA

Nella ripresa gli ospiti potrebbero riaprire la contesa con Sparacello che in più frangenti manca l'appuntamento con il 2-3, dall'altra parte del campo anche Giovinco spreca la palla del 4-1 che avrebbe definitivamente tagliato le gambe agli avversari. Nel frattempo entrambe le squadre rimangono in dieci per le espulsioni di Maimone e Mezavilla che non se le sono mandate a dire arrivando quasi alle mani, nel recupero Silenzi trova la via del gol ma ormai è tardi per la Reggina che deve alzare bandiera bianca e lasciare strada al Matera.

© Riproduzione Riservata.