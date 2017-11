Video/ Napoli Shakhtar (3-0): highlights e gol della partita. Le parole di Insigne (Champions League girone F)

Video Napoli Shakhtar, risultato finale 3-0: gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo nell'ambito della quinta giornata del girone F di Champions League

22 novembre 2017 - agg. 22 novembre 2017, 10.27 Umberto Tessier

Video Napoli Shakhtar, Champions League (Foto LaPresse)

Al termine della bella vittoria del Napoli contro lo Shakhtar di Donetsk, ha parlato il protagonista assoluto della sfida del San Paolo, Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport: «Ci abbiamo creduto fin dall’inizio del match, sapevamo che oggi sarebbe stato importante fare risultato, ce l’abbiamo messa tutta e ne è valsa la pena perché i sacrifici vengono ripagati. Noi ci crediamo nella qualificazione perché si è visto già da questa sera che volevamo i tre punti a tutti i costi. Sappiamo che il prossimo match non dipende solo da noi, ma l’importante è andare fuori casa a fare risultato, sperando poi che il City batta lo Shakhtar. Sarà difficile ma noi dobbiamo fare il nostro. Stamane non stavo molto bene, ma niente di che, mi sono allenato regolarmente, non so chi abbia detto che fossi in dubbio, ma l’importante è aver vinto». Clicca qui per il video con le parole di Insigne

VIDEO NAPOLI-SHAKHTAR, GOL E HIGHLIGHTS

Il Napoli supera lo Shakthar Donetsk grazie ad un secondo tempo sontuoso. Apre le danze una magia di Lorenzo Insigne, ad oggi il miglior calciatore italiano in circolazione, seguito dal polacco Zielinski e dal sigillo finale di Mertens. Dopo una prima frazione giocata a ritmi troppo bassi la compagine di Maurizio Sarri si scatena e porta a casa la vittoria della speranza. Con questa affermazione infatti il Napoli si porta in vantaggio riguardo gli scontri diretti con gli ucraini ma dovrà sperare anche in aiuti altrui per continuare la sua avventura in Champions League. Aiuto che porta il nome del Manchester City che dovrà battere in casa lo Shakthar in concomitanza con una vittoria del Napoli impegnato sul campo del disastroso Feyenoord capace solo di perdere. Di ufficiale stasera c'è la partecipazione in Europa League del Napoli se tutto non dovesse andare nel verso giusto nell'ultima gioranata. Sarebbe un vero peccato uscire dalla competizione per una squadra che gioca un calcio davvero spettacolare. Ricordiamo che l'ultima giornata si giocherà il 6 dicembre. Ora la capolista dovrà pensare al campionato, domenica c'è la trasferta di Udine per provare a restare sempre in testa alla graduatoria e prepararsi al meglio alla sfida casalinga contro la Juventus.

LE STATISTICHE

Il Napoli supera con un bel tris lo Shakthar Donetsk e continua a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Passiamo ora alle statistiche del match. La compagine di Maurizio Sarri vince di poco sul possesso palla, 53% contro il 47% degli ucraini. Tanti i passaggi messi insieme dai padroni di casa, 638, contro i 527 degli ospiti. Ottima la fase difensiva del Napoli con ben 51 palloni recuperati contro i 41 dello Shakthar Donetsk. Napoli che ha dominato su tutte le statistiche principali dimostrando una prova di forza davvero notevole. Super lavoro per la difesa ucraina con tredici chiusure contro le due della compagine partenopea. Vittoria meritata che fa sperare ancora il Napoli, si deciderà tutto all'ultima giornata dove bisognerà battere il Feyenoord e sperare nel Manchester City.

LE DICHIARAZIONI

Queste le considerazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Premium Sport dopo la bella vittoria contro lo Shakthar: "La prestazione di stasera, appena siamo riusciti a livello di pressione dei centrocampisti è stata buona. Abbiamo fatto 35’ di difficoltà anche perché il loro palleggio è di ottimo livello. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche tocco che ci mandava fuori tempo. Ci fa piacere della prestazione, ci fa piacere di aver dimostrato che ci teniamo anche alla Coppa ma purtroppo non dipende da noi. Dobbiamo solo pensare ad andare a vincere in Olanda e poi aspettare l’altro risultato. Insigne è questo qui, negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. Penso sia diventato un giocatore di livello internazionale, è uno così importante che lo si deve tenere fuori dalle rotazioni. Se possiamo fargli risparmiare 20’ lo facciamo, ma tenerlo fuori a priori io personalmente non ce la faccio. In difesa abbiamo fatto complessivamente una buona prestazione, mi fa piacere la gara di Christian, che aveva giocato poco per un periodo. Farsi trovare così pronto sul piano fisico e mentale gli fa veramente onore. Con il City qualche gol preso lo puoi anche mettere in preventivo". Le dichiarazioni sono state raccolte da tuttomercatoweb. Fonseca ha parlato nella conferenza stampa post match: "La gara è stata abbastanza equilibrata fino a un certo punto, fino al gol di Insigne. Nella prima parte abbiamo avuto chance di fare gol, ma come ho detto il gioco è stato equilibrato. Poi c'è stato il colpo di genio dell'attaccante. Prepareremo la gara col City come abbiamo fatto con questa, considerando la diversità degli avversari. Non solo per difenderci, oggi comunque abbiamo dimostrato di poterlo fare".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO NAPOLI SHAKHTAR (3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPION LEAGUE, da uefa.com)

