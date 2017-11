Video/ Spartak Maribor (1-1): highlights e gol della partita (Champions League girone E)

Video Spartak Maribor (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per la quinta giornata del girone G di Champions League. Le reti sono di Felipe e Talisca

22 novembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Spartak Maribor, Champions League (Foto LaPresse)

All'Otkrytie Arena di Mosca lo Spartak abbandona quasi del tutto le speranze di qualificazione venendo inchiodato sull'1 a 1 dal Maribor. Dopo un primo tempo equilibrato e deludente, accade praticamente tutto nel secondo tempo con gli ospiti a mettere i brividi al 50' con il palo centrato da Suler. I padroni di casa, non senza sforzi, riescono a portarsi in vantaggio all'82' con Ze Luis su assist di Melgarejo. Tuttavia, gli sloveni non demordono e pareggiano nel recupero, nello specifico al 92', per merito di Mesanovic, raccogliendo il suggerimento di Tavares. Il punto conquistato lascia poche speranze allo Spartak Mosca di qualificarsi agli ottavi, mentre il pari di questa sera porta a 2 punti il Maribor nella classifica del girone E.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come, nonostante il possesso palla favorevole al 44% ed un inferiore precisione nei passaggi, 77% a 84% con 326 su 424 e 496 su 594, il Maribor avrebbe forse meritato qualcosa in più dello Spartak, visto ad esempio il 4 a 2 nel computo dei tiri nello specchio della porta o il numero di palloni recuperati, 57 a 52. Infine, sotto l'aspetto disciplianre, il Maribor è stato leggermente falloso con 13 a 12 interventi irregolari commessi e l'arbitro scozzese Collum ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Popov, Luiz Adriano e Kutepov da un lato, Vrhovec dall'altro.

