Viterbese-Teramo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Viterbese-Teramo: info streaming video e Sportube.tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per i sedicesimi di Coppa Italia Serie C

22 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Viterbese-Teramo, LaPresse

Viterbese-Teramo, diretta dal signor Di Cairano di Ariano Irpino, mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida del programma dei sedicesimi di finale ad eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Faccia a faccia di Coppa Italia di Serie C tra due squadre reduci da un weekend di campionato decisamente positivo. La Viterbese ha vinto tre a uno sul campo dell'Alessandria, successo esterno importantissimo che ha permesso ai gialloblu di mantenersi nella zona d'alta classifica nel girone A. Quarto posto a quota ventiquattro punti per gli etruschi grazie al tre a uno rifilato ai grigi piemontesi, firmato dalle reti di Ngissah, Celiento e Cenciarelli. Acuto importante per una squadra che non vinceva dallo scorso 16 ottobre, dalla trasferta di Piacenza. Ora però la Viterbese deve provare a sorridere di nuovo anche al Rocchi, dove non vince dal 4 ottobre scorso, dal match di campionato contro un'altra formazione piacentina, la Pro Piacenza.

Di contro, il Teramo ha pareggiato zero a zero sul campo del Renate, secondo in classifica e lanciato sin dall'inizio di questa stagione nella lotta di vertice nel girone B. Per gli abruzzesi un punto che vale per mantenersi a galla a quindici punti e con cinque punti in più rispetto al quartultimo posto, che a fine stagione costringerebbe alla disputa dei play off. Sarà importante come sempre valutare quelle che saranno le scelte dei due allenatori in vista di una Coppa Italia che spesso viene penalizzata da un turn over massiccio. Le esigenze di campionato sono pressanti ma la Coppa è comunque in grado di regalare importanti soddisfazioni, con entrambe le squadre che faranno il loro esordio in questi sedicesimi di finale nella fase ad eliminazione diretta. La Viterbese proverà a sfruttare un fattore campo che per il momento, con un mese e mezzo di digiuno dalla vittoria casalinga, rappresenta un tabù da sfatare al più presto.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE VITERBESE-TERAMO

Viterbese-Teramo non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite della stagione di Serie C, sarà possibile seguirla sul portale elevensports.it, grazie alla diretta streaming video già disponibile da qualche anno sul portale Sportube.tv - digitando questo indirizzo si verrà direttamente rimandati sul nuovo portale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Rocchi di Viterbo scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa della Viterbese in campo con Iannarilli tra i pali, Celiento sull'out difensivo di destra e Varutti sull'out difensivo di sinistra, mentre Sini e il bulgaro Atanasov formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo, spazio al terzetto composto da Cenciarelli, Baldassin e Musacci, mentre nel tridente offensivo Tortori sarà affiancato dal belga Vandeputte e dal ghanese Ngissah. Il Teramo risponderà con Calore tra i pali alle spalle della difesa a tre formata da Caidi, Sales e Speranza. A centrocampo, zona centrale presidiata da Amadio, De Grazia e Ilari, mentre Ventola sarà schierato sulla corsia laterale di destra e l'ecuadoriano Varas sulla corsia laterale di sinistra. In attacco, coppia Foggia-Tulli dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla viglia della partita valia per i sedicesimi di Coppa Italia Serie C va detto che il portale di scommesse sportive bet 365 consegna il favore del suo pronostico alla formazione di casa. Nell'1x2 infatti vediamo subito che la quota per la vittoria della Viterbese è stata data a 1.72, contro il 4.75 fissato per il successo corsaro del Teramo: pareggio valutato invece a 3.25.

