Aek Atene Rijeka/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta AEK Atene Rijeka, Europa League info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, la sfida decisiva nel girone D

23 novembre 2017 Fabio Belli

Elez (Rijeka) contrasta il milanista Kessie (foto LaPresse)

AEK Atene-Rijeka, diretta dal finlandese Mattias Gestraniu, giovedì 23 novembre 2017 alle ore 21.05, sarà una sfida della quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Ancora tutto aperto per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League nel girone D. Il Milan guida il raggruppamento a quota 8 punti e dovrà ospitare l’Austria Vienna a 4, mentre il Rijeka fanalino di coda a 3 andrà a far visita all’AEK Atene al secondo posto a 6. Dopo il prezioso doppio pareggio contro i rossoneri, vincendo in casa i greci chiuderebbero definitivamente il discorso qualificazione, che si riaprirebbe completamente invece in caso di colpaccio croato. Nei rispettivi campionati, il Rijeka è reduce da un pareggio interno contro il Zapresic e occupa la quarta posizione nel massimo campionato croato, a due lunghezze dalla coppia delle secondo composta da Hajduk Spalato ed Osijek, ma a ben 14 punti dalla Dinamo Zagabria capolista, che sembra già pronta a strappare al Rijeka lo scettro di Croazia. L’AEK Atene ha pareggiato uno a uno il derby contro il Panathinaikos nella massima serie ellenica e si è vista raggiunta in testa alla classifica dal PAOK Salonicco, mentre Atromitos e Olympiakos inseguono ad una sola lunghezza di distanza in un massimo campionato greco che appare più che mai incerto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Aek Atene Rijeka sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; appuntamento su Sky Calcio 3 HD, inoltre gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere anche al programma Diretta Gol Europa League, che fornisce tutte le reti e le fasi salienti delle partite in programma in tempo reale sul canale Sky Supercalcio. Tutto questo è disponibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI AEK ATENE-RIJEKA

Si giocherà allo Stadio Olimpico Spiros Louis di Atene, queste saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo. L’AEK Atene schiererà Anestis in porta e una difesa a tre composta dal bosniaco Vranjes, dal serbo Cosic e da Bakakis. A centrocampo il portoghese Simoes giocherà al fianco dello svedese Johansson come centrale, il suo connazionale Lopes coprirà la corsia laterale di destra e il brasiliano Galo sarà invece l’esterno laterale mancino. Il fantasista della Nazionale greca, Bakasetas, sarà il trequartista di supporto alla coppia offensiva composta da Christodoulopoulos e dall’argentino Araujo. Risponderà il Rijeka con Prskalo in porta, il montenegrino Vesovic schierato come esterno di destra e il macedone Zuta schierato come esterno di sinistra in difesa, mentre i due centrali saranno Puncec e Zuparic. A centrocampo mancherà Misic, squalificato, al suo posto il romeno Matei e Bradaric alle spalle dei tre incursori Pavicic, il brasiliano Heber e il ghanese Acosty, che supporteranno il brasiliano Gorgon schierato come unica punta di ruolo.

TATTICA E PRECEDENTI

Il tecnico spagnolo Jimenez schiererà l’AEK Atene con il 4-3-1-2, risponderà con il 4-2-3-1 l’allenatore sloveno del Rijeka, Kek. Nel match d’andata disputato in Croazia, unico precedente internazionale fra le due formazioni, i greci si sono imposti lo scorso 14 settembre con il punteggio di due a uno, Rijeka capace di pareggiare momentaneamente con l’ex laziale Elez dopo il vantaggio di Mantalos, ma il gol della vittoria è stato realizzato nella ripresa dagli ellenici con Christodoulopoulos.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker puntano forte sul fattore campo e sulla vittoria interna greca, quotata 1.70 da William Hill, mentre Bwin alza fino a 3.70 la quota relativa al pareggio e Bet365 a 5.50 la quota per l’affermazione esterna dei croati. Unibet quota invece 2.18 l’over 2.5 e 1.68 l’under 2.5.

