Astana Villarreal/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

23 novembre 2017 Fabio Belli

Bakambu a caccia di gol nel Villarreal (foto LaPresse)

Astana-Villarreal, diretta dal lituano Gediminas Mažeika, giovedì 23 novembre 2017 alle ore 17.00, sarà la sfida che aprirà ufficialmente il vastissimo programma della quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Nel girone A di Europa League Astana e Villarreal si affrontano divise solamente da un punto in classifica. A quota 7 i kazaki dopo le ultime due vittorie europee contro il Maccabi Tel Aviv, a quota 8 gli spagnoli al momento in testa al girone. Lo Slavia Praga preme però a quota 5, e chi dovesse uscire sconfitto da questo confronto vedrebbe mettersi a repentaglio la propria qualificazione. Il Villarreal in campionato è reduce dal pareggio uno a uno in casa dell’Athletic Bilbao. Un punto che ha mantenuto il “Submarino Amarillo” al sesto posto, a tre punti dalla coppia delle terze formata dai due club di Madrid. Nel campionato kazako la vittoria per due a zero contro l’Akzhayik grazie alla doppietta siglata da Kabananga, ha permesso al club di trionfare per la quarta volta consecutiva in patria. Si trattava infatti dell’ultima giornata della Premier League in Kazakhstan, con questi ultimi tre punti l’Astana ha mantenuto il fondamentale punto di vantaggio sul Kairat Almaty. Una vittoria che permetterà al club anche di essere ai nastri di partenza della prossima Champions League nella stagione 2018/19, partendo dai turni preliminari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Astana Villarreal sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; appuntamento su Sky Sport 3 HD, inoltre gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere anche al programma Diretta Gol Europa League, che fornisce tutte le reti e le fasi salienti delle partite in programma in tempo reale sul canale Sky Supercalcio. Tutto questo è disponibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI ASTANA-VILLARREAL

All’Astana Arena si fronteggeranno queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con il portiere serbo Eric tra i pali, il bielorusso Shitov esterno laterale di destra in difesa e Shomko esterno laterale di sinistra, con Maily e il russo Postnikov centrali della retroguardia. L’altro bielorusso Maevskiy giocherà a protezione della difesa, gli altri due centrali di centrocampo saranno Beysebekov e Tagybergen, con il ghanese Twumasi sulla fascia destra e il croato Tomasov laterale mancino di centrocampo. Il congolese Kabananga sarà schierato in attacco come unica punta di ruolo. Risponderà il Villarreal con il portiere argentino Barbosa dietro i due centrali di difesa Alvaro e Ruiz, mentre Mario Gaspar a destra e Marin a sinistra saranno gli esterni laterali difensivi. A centrocampo, terzetto titolare con Hernandez, l’italiano Soriano e Trigueros schierati dal primo minuto, mentre Fornals sarà il trequartista alle spalle del bomber colombiano ex Milan, Carlos Bacca, e del congolese Bakambu.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-1-4-1 del tecnico ungherese dell’Astana Kleinhesler e il 4-3-1-2 dell’allenatore del Villarreal, Calleja Revilla. Nel match d’andata, lo scorso 14 settembre, gli spagnoli si sono imposti con un rotondo tre a uno, firmato da Sansone, Bakambu e Cheryshev, mentre per l’Astana è andato a segno Logvinenko. Le due squadre si erano trovate di fronte in Europa League già nel turno preliminare della competizione nella stagione 2014/15. Il Villarreal vinse il 21 agosto 2014 tre a zero l’andata in Kazakhstan con le reti di Cani, Giovanni Dos Santos e Mario Gaspar, per poi vincere quattro a zero anche il ritorno in casa il 28 agosto 2014.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote sulla partita, gli spagnoli risultano essere favoriti dalle agenzie di scommesse per la vittoria in Kazakhstan, con successo esterno quotato 2.35 da Betclic, mentre Bwin fissa a 3.30 la quota relativa alla vittoria interna e William Hill che propone a 3.10 la quota del pareggio. Per i gol realizzati, over 2.5 quotato 2.20 da Bet365, under 2.5 quotato 1.65 da Unibet.

