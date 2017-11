Athletic Hertha/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Athletic Hertha, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata del girone J di Europa League

Athletic Bilbao Hertha Berlino, Europa League (Foto LaPresse)

Athletic Hertha, gara diretta dall'arbitro italiano Paolo Tagliavento, è in programma oggi giovedì 23 novembre 2017 alle ore 19.00 allo Stadio di San Mamés. La sfida, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League, vede di fronte due squadre alla ricerca disperata di punti: la formazione di Bilbao è situata al terzo posto con cinque punti, la compagine di Berlino al quarto posto con quattro punti. A completare il girone Ostersunds (7 punti) e Zorya (6 punti). L’Athletic Bilbao ha trovato la prima vittoria nel girone nell’ultime giornata, 1-0 contro gli svedesi dell’Ostersunds grazie alla rete del solito Aduriz; solo due punti nelle prime tre giornate del gruppo: 0-0 contro l’Hertha Berlino, 0-1 contro lo Zorya e 2-2 contro l’Ostersunds. Stesso discorso per l’Hertha Berlino, che ha battuto 2-0 lo Zorya nell’ultimo turno: decisiva la doppietta del talentino Selke. Un pareggio (0-0 contro l’Athletic Bilbao) e due sconfitte (1-0 contro l’Ostersunds e 2-1 con lo Zorya) nelle altre tre partite. Il girone più equilibrato della competizione, una grande sfida a Bilbao.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Athletic Hertha sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; appuntamento su Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 3 HD, inoltre gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere anche al programma Diretta Gol Europa League, che fornisce tutte le reti e le fasi salienti delle partite in programma in tempo reale sul canale Sky Supercalcio. Tutto questo è disponibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC HERTHA

Diverse assenze per il tecnico dell’Athletic Jose Ziganda, che dovrà fare a meno di diversi cardini dell’undici titolare canonico: uno su tutti, il talento Munian, alle prese con un lungo infortunio al ginocchio. Da valutare anche le condizioni di Alvarez, Benat, Undabarrena e Oscar De Marcos. L’allenatore biancorosso utilizzerà il classico 4-2-3-1: tra i pali il giovane Arrizabalaga; Lekue e Balenziaga sulle corsie esterne, con il duo Nunez-Laporte al centro. In cabina di regia agiranno Iturraspe e San Jose, centrale difensivo adattato mediano. Trio di trequartisti composto da Cordoba, Raul Garcia e il richiestissimo Inaki Williams, con l’eterno Aduriz terminale d’attacco. Qualche ballottaggio per ciò che riguarda il centrocampo, con Mikel Rico e Susaeta che rivendicano spazio dopo le ottime prestazioni delle ultime gare di Liga.

Anche Pal Dardai, giovane tecnico dell’Hertha Berlino, dovrà fare i conti con due assenze di rilievo: parliamo del centrocampista Darida e dell’attaccante Schieber, entrambi alle prese con fastidi al ginocchio. Nonostante la sconfitta per 2-4 di sabato contro il Borussia Monchengladbach, l’allenatore ungherese è intenzionato a riproporre lo stesso undici dell’ultima gara di Bundesliga. Modulo 4-4-2: in porta il norvegese Jarstein; linea a quattro di difesa composta da Weiser, Langkamp, Rekik e Plattenhardt, obiettivo di mercato del Milan negli ultimi mesi. A centrocampo ci saranno Skjelbred e Maier, con Esswein e l’ivoriano Kalou sulle fasce laterali. In attacco, coppia pesante: di fianco al bosniaco Ibisevic, ci sarà il giovane Selke, di proprietà Red Bull Lipsia. Attenzione però anche alle candidature di due elementi di valore: parliamo dello slovacco Duda, strappato all’Inter nell’estate 2016 a suo di milioni, e dell’austriaco Lazaro, monitorato dai principali top club europei.

LA CHIAVE TATTICA

Nella sfida tra Athletic Bilbao e Hertha Berlino si confronteranno due stili di gioco totalmente diversi: il possesso palla, il gioco in velocità e l’inserimento degli esterni contro la fisicità, la potenza aerea e la sostanza. La formazione basca gioca a memoria, merito di un gruppo che si è confermato nel corso degli ultimi anni ad eccezione di qualche cessione eccellente, quelle di Ander Herrera (Manchester United) e Antoine Griezmann (Atletico Madrid) su tutte. Nell’ultima giornata di Liga l’Athletic ha ottenuto un 1-1 casalingo contro il Villareal, rete siglata dal principale spauracchio per i tedeschi: parliamo del sempreverde Aduriz, leader tecnico e carismatico dei biancorossi. Punto di forza dell’Hertha Berlino, invece, il tandem avanzato: l’esperto Ibisevic e il giovane Selke formano un bel mix, qualità e cattiveria, velocità e potenza fisica.

QUOTE E PRONOSTICO

Athletic Hertha, quote e pronostico: padroni di casa nettamente favoriti secondo i principali bookmakers. L’agenzia di scommesse Snai quota l’1-X-2 1,65-2,70-5,75, con Under 2,5 e Over 2,5 (se in totale verranno segnate meno o più di tre reti) rispettivamente quotate 1,70 e 2,05. La quota del Gol è sfavorita rispetto a quella del Nogol (se andranno a segno entrambe le squadre o meno): rispettivamente a 2,00 e 1,75. Sarà una vera e propria battaglia quella del San Mames, tra due squadre alla ricerca disperata di punti per poter accedere alla fase ad eliminazione diretta. La compagine basca è superiore qualitativamente e la giocata 1 è altamente consigliata. Attenzione però anche all’opzione Over 2,5: i due reparti offensivi garantiscono spettacolo e potrebbe esserci una giostra del gol.

