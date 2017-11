Autogol Bonucci/ Video, Milan Austria Vienna, clamorosa gaffe: scivolata bucata e pallone tra le gambe

Autogol Bonucci durante Milan Austria Vienna: rossoneri momentaneamente in svantaggio a causa della clamorosa gaffe del centrale rossonero, ecco il video

Autogol Bonucci, Milan Austria Vienna (LaPresse)

Autogol Bonucci, altro errore marchiano da parte del capitano del Milan. Il centrale difensivo è stato protagonista del trasferimento più discusso degli ultimi anni: dopo sei stagioni trascorse a Torino con la maglia della Juventus, che lo ha prelevato nell’estate 2009 dal Bari, Bonucci si è trasferito al Milan per quaranta due milioni di euro. Un contratto da otto milioni di euro a stagione, con la dirigenza rossonera capeggiata da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli che ha deciso di farne il simbolo del nuovo Milan, conferendogli la fascia da capitano, prima detenuta da Riccardo Montolivo. Ma, nonostante il grosso investimento, le prestazioni del difensore non hanno mantenuto le attese: numerosi errori, gaffe e l’espulsione contro il Genoa dopo 25 minuti che ha fatto infuriare il popolo rossonero. E anche questa sera Leonardo Bonucci l’ha combinata grossa…

AUTOGOL BONUCCI: IL VIDEO

Si sta giocando questa sera 23 novembre 2017 allo stadio San Siro di Milano la sfida tra Milan e Austria Vienna, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Ai rossoneri basta la vittoria per qualificarsi matematicamente alla fase ad eliminazione diretta, ma la sfida contro la compagine austriaca non è iniziata nel migliore dei modi: infatti la formazione ospite è passata in vantaggio al 21esimo minuto. Lancio lungo di Holzauser, Bonucci sbaglia il fuorigioco e Serbest ne approfitta per raggiungere il pallone, superare Donnarumma in uscita e calciare da posizione defilata. Il tiro del centrocampista dell’Austria Vienna però è molto lento, il che consente a Leonardo Bonucci di recuperare il pallone che sta per entrare in porta: il numero 19 si getta in scivolata ma incredibilmente il pallone gli passa tra le gambe e si insacca in rete. Gaffe clamorosa per il difensore, che però non sta costando caro al Milan di Vincenzo Montella: al termine del primo tempo il risultato di 3-1, grazie alle reti siglate da Ricardo Rodriguez (27’), Andrè Silva (36’) e Patrick Cutrone (42’).

