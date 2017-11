Calciomercato Inter/ News: Spalletti vuole Federico Chiesa (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: Spalletti vuole Federico Chiesa

23 novembre 2017 Fabio Belli

Federico Chiesa

L’Inter sembra averci preso gusto con la linea verde, e il prossimo acquisto potrebbe essere quello di un altro giovane rampante del calcio italiano. Dopo Gagliardini e dopo un altro talento non italiano, ma giovane salito alla ribalta nella scorsa stagione, come Skriniar della Sampdoria. Stavolta l’obiettivo della formazione nerazzurra, su indicazione diretta del tecnico Luciano Spalletti, è stato puntato su Federico Chiesa, giocatore che rappresenta al momento il gioiello di famiglia di una Fiorentina che si è già privata però in estate di Vecino e Borja Valero (passati proprio tra le fila nerazzurre) e di Bernardeschi ceduto alla Juventus e di Kalinic al Milan. Privarsi anche di Chiesa sarebbe senz’altro un problema nei confronti della tifoseria Viola, ma Spalletti è stato perentorio: Chiesa può rappresentare il profilo giusto per arricchire un attacco che manca di un talento mobile, capace di vedere la porta ma al tempo stesso anche di sapersi inserire dalle retrovie.

ALEX TEIXEIRA L'ALTERNATIVA?

L’affare sembra difficile per diversi motivi, ma se il gruppo Suning potrà investire e confermerà le ambizioni già viste in questa giornata di campionato, Chiesa potrebbe davvero prendere la via di Appiano Gentile. Tra le caratteristiche del calciatore Viola che piacciono a Spalletti, c’è anche un particolare da non sottovalutare. Chiesa infatti è un giocatore che ha esordito e sta crescendo nel campionato italiano, e l’Inter è particolarmente interessata a giocatori che conoscono già la realtà del calcio nostrano, senza fare salti nel buio. Lo stesso vale per giocatori come lo stesso Skriniar, preso proprio per l’esperienza maturata con la maglia della Sampdoria nella passata stagione. Gli altri obiettivi, già a gennaio, potrebbero arrivare dalla Cina, dall’altro club di proprietà del gruppo Suning, il Jiangsu: giocatori come il trequartista brasiliano Alex Teixeira potrebbero rappresentare un’alternativa valida nel caso per l’affare Chiesa sia necessario attendere almeno l’estate.

© Riproduzione Riservata.