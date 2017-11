Calciomercato Juventus/ News: altro che Messi: il Barcellona ti ha soffiato Goretzka (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: il talento Goretzka ha scelto il Barcellona.

23 novembre 2017 Fabio Belli

Beppe Marotta

Juventus, altro che Messi: il Barcellona ti ha soffiato Goretzka. Può essere questo il senso dell’incrocio tra calcio e mercato che ha visto il club bianconero e quello blaugrana sfiorarsi in questo mercoledì di Champions. La Pulce è rimasta inizialmente in panchina nella sfida all’Allianz Stadium, ma nelle precedenti ore è iniziata a circolare una voce che avrebbe voluto i bianconeri interessati all’affare del secolo: portare il fenomeno argentino a Torino. Suggestione che il direttore generale juventino, Beppe Marotta, ha immediatamente spento sul nascere con le sue dichiarazioni a Premium Sport: “"Messi in panchina per motivi di mercato? Utopia pensare che la Juve sia su Messi, il Barcellona ha un valore aggiunto come lui ma rimane una squadra fortissima in grado di impensierirci.” Di sicuro il mercato reale della Juventus, anche per la finestra di gennaio, è improntato su altri obiettivi, e uno di essi potrebbe essere sfumato proprio per mano del Barcellona.

SFUMA L'OBIETTIVO TEDESCO

La Juventus si era infatti interessata nelle ultime settimane a uno dei giovani talenti del calcio tedesco, Leon Goretzka, che potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del mercato già a gennaio, essendo in scadenza di contratto con la sua attuale squadra, lo Schalke 04. In particolare il ds Paratici ha messo gli occhi da tempo sul giocatore del club di Gelsenkirchen, ma proprio in questi giorni è arrivata la notizia di un incontro degli agenti di Goretzka con degli emissari del Barcellona che, sfruttando proprio la possibilità di mettere le mani sul giocatore a parametro zero, hanno offerto al giocatore un contratto particolarmente ricco, che ha messo la squadra catalana in condizione di ipotecare il passaggio del giovane Leon in maglia blaugrana per la prossima stagione. Juventus che non sembra fortunata con gli affari dalla Germania, se si pensa al tormentone Draxler che in precedenti sessioni di mercato aveva contraddistinto le trattative juventine, col fantasista tedesco poi passato al Paris Saint Germain.

