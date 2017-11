Calciomercato Milan/ News: Kakà, clamoroso ritorno in rossonero? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei rossoneri: Kakà, clamoroso ritorno a Milanello?

23 novembre 2017 Fabio Belli

Kakà torna al Milan?

Non è un mistero che il Milan stia vivendo giorni difficili dopo le illazioni arrivate dall’estero sulla liquidità effettiva del gruppo cinese che detiene la proprietà del club, e sulle pesanti sanzioni che potrebbero arrivare dall’Uefa in primavera in caso di mancato rispetto del fair play finanziario. Nonostante questo, in casa rossonera si tengono aperti possibili sviluppi di mercato e una suggestione in particolare potrebbe affascinare i tifosi milanisti e consolarli in un periodo ricco di incertezze. Il Milan starebbe infatti pensando al ritorno di Kakà: sarebbe il terzo, da qui alla fine della stagione nelle vesti di calciatori, e poi per ricoprire un ruolo dirigenziale. L’asso brasiliano, che durante la sua militanza al Milan ha conquistato il Pallone d’Oro, non ha mai fatto mistero di voler chiudere definitivamente la propria carriera da calciatore con la maglia che probabilmente più lo ha valorizzato nella sua carriera, anche più di quella del Real Madrid.

OGGI IL BRASILIANO A MILANELLO

Su questa ipotesi si sono già divisi i commenti: chi la ritiene una buona idea per riportare un po’ di entusiasmo, in attesa che i risultati della squadra allenata da Montella inizino finalmente a decollare dopo un inizio di stagione molto difficile. Chi invece la ritiene solamente un’operazione di facciata, buona solamente a coprire le magagne di un mercato che non ha risolto i problemi di una squadra male assortita, che non riesce a girare in campo. Kakà arriverebbe al Milan per concludere ufficialmente la sua carriera da calciatore dopo l’esperienza nella Major League americana con la maglia dell’Orlando City, conclusasi all’inizio di questo 2017. Nella giornata di oggi Kakà, come riferito da un tweet del Milan, sarà già a Milanello, non si sa se solo in visita di cortesia oppure per pianificare il futuro: rivederlo in campo per i tifosi rossoneri sarebbe sicuramente una grossa emozione, ma è chiaro che a lungo termine il piano riguarderebbe soprattutto un ruolo dirigenziale da ricoprire, ancora non si sa di preciso quale.

