Calciomercato Roma/ News, Monchi "Acquisti di gennaio già in casa" (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: Monchi aspetta Schick e Defrel al top per gennaio

23 novembre 2017 Fabio Belli

Sarà Patrick Schick l’acquisto principale della Roma a gennaio. E non solo, visto che in un’intervista rilasciata al giornale sportivo più importante di Spagna, Marca, il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha affermato di aspettarsi grandi cose da chi ancora non ha offerto pienamente il suo contributo in giallorosso. Come l’ex Sassuolo Defrel, mentre per Karsdorp ci sarà da aspettare il recupero dopo il grande infortunio. Ma a gennaio, niente acquisti tranne quelli che sono già in casa, proprio a partire da Schick: “L’ingaggio di Schick è stato difficile per la competizione che abbiamo avuto: Juve, Inter, Napoli, club in tutta Europa. Il marchio Roma mi ha aiutato a convincere il giocatore ceco a venire. Il mio compito è sempre quello di scegliere, avendo gli argomenti migliori per fare bene. Patrick ha avuto un costo significativo, ma lo è anche il suo margine di prestazioni sportive. Abbiamo molta fiducia in lui.”

"DI FRANCESCO E' PERFETTO"

Ma a Marca Monchi ha anche analizzato le trattative sfumate nella sua prima estate alla conduzione del mercato della Roma, a partire da Mahrez: “Quella di Mahrez è stata l’operazione più complicata, che ci interessava, era molto difficile, ma non è stata in grado di andare in porto.” Monchi nell’intervista a Marca si è dimostrato particolarmente orgoglioso dell’arrivo di Eusebio Di Francesco in giallorosso: “Una volta che ho parlato con lui sono stato molto chiaro, ho detto che era perfetto. Raccoglie le condizioni che mi motivano da un allenatore: la connessione con il club e la comunicazione con i giocatori, per esempio.” Novità a gennaio, per una squadra comunque protesa verso gli ottavi di Champions League e la caccia al primo posto in campionato, non ce ne saranno, così come qualche settimana fa Monchi aveva preannunciato alla Gazzetta dello Sport: oltre a Schick che deve recuperare pian piano la forma migliore, c’è Defrel che non sembra ancora essersi adattato alla nuova realtà capitolina, finora riserva fra le punte giallorosse.

