Colonia Arsenal/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Colonia Arsenal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata del girone H di Europa League

Colonia Arsenal, Europa League (Foto LaPresse)

Colonia Arsenal, gara diretta dall'arbitro russo Vladislav Bezborodov, è in programma oggi, giovedì 23 novembre 2017, alle ore 19.00 al RheinEenergieStadion. La sfida, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League, vede di fronte due squadre dalla situazione di classifica totalmente diversa: il Colonia ha raccolto tre punti nelle prime quattro partite e hanno bisogno di vincere per sperare nella qualificazione alla fase a gironi, a -2 dal secondo posto detenuto dalla Stella Rossa; l’Arsenal, invece, è a quota 10 punti, basterà un punto alla formazione di Arsene Wenger per ottenere la qualificazione matematica. La compagine tedesca, allenata da Peter Stoger, è reduce dalla larga vittoria casalinga contro il Bate Borisov per 5-2, dopo aver perso tutte e tre le prime gare: 3-1 con i Gunners, 0-1 con la Stella Rossa e 1-0 con i bielorussi. La formazione inglese, invece, non è andata oltre lo 0-0 nella quarta giornata contro la Stella Rossa, dopo i tre successi iniziali (3-1 con il Colonia, 2-4 con il Bate e 0-1 con i serbi).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Colonia Arsenal non sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere al programma Diretta Gol Europa League, che fornisce tutte le reti e le fasi salienti delle partite in programma in tempo reale. La trasmissione è disponibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI COLONIA ARSENAL

Stagione decisamente negativa fin qui per il Colonia, fanalino di coda in Bundesliga con i soli due punti raccolti nelle prime dodici giornate: 4 reti segnate, addirittura 23 subiti. Nell’ultimo turno di Bundesliga i tedeschi hanno perso 1-0 contro il Mainz e, molto probabilmente, il tecnico austriaco Peter Stoger adotterà ampio turnover contro l’Arsenal, per mantenere i titolari freschi per il campionato. Attenzione però ai numerosi indisponibili: out Hector, Heintz e Hoger, con almeno altri tre calciatori in dubbio, ovvero Clemens, Nartey e Risse. Stoger dovrebbe continuare a puntare sul 4-4-2: in porta Horn, difesa composta dall’ex Juventus Sorensen e Rausch sulle corsie esterne, con Maroh e Klunter coppia centrale. A centrocampo spazio a Zoller e Jojic, con il duo Ozcan e Lehmann in cabina di regia. In attacco da valutare le condizioni del colombiano Cordoba, che dovrebbe vestire la casacca da titolare al fianco di Guirassy.

Discorso diverso per l’Arsenal, con la formazione di Arsene Wenger che è reduce dal trionfo nel derby londinese contro il Tottenham per 2-0. Nonostante ciò, il manager alsaziano dovrebbe adottare ampio turnover, per due motivi: la sfida del 26 novembre contro il Burnley e per le condizioni di classifica favorevoli; basta infatti un solo punto ai Gunners per ottenere la matematica qualificazione. Spazio ai giovani e alle seconde linee, dunque, nel 3-4-3: il talento Macey tra i pali, linea a tre composta da Debuchy, Holding e l’adattato Elneny. Esterni di centrocampo i baby Nelson E Maitland-Niles, con Coquelin e Willock in cabina di regia. Minutaggio previsto per Wilshere e Walcott tra le linee, con Welbeck terminale d’attacco. Almeno tre assenze certe per Wenger: oltre al giovane difensore Bielik, out Santi Cazorla (problema al tendine di Achille) e Giroud (fastidio muscolare alla coscia sinistra).

LA CHIAVE TATTICA

Come accaduto nella partita di andata, terminata 3-1 in favore del top club inglese, la sfida vedrà l’Arsenal tenere il pallino del gioco ed il Colonia che proverà a colpire in contropiede in velocità. La formazione tedesca, in crisi nera in campionato e fanalina di coda in Europa League, affiderà le sue speranze al duo d’attacco composto da Cordoba, che vanta un importante passato in Spagna, e dal francese Guirassy. Si sentirà molto l’assenza dell’esterno mancino Hector, punto di forza della formazione di Stoger nel mirino di diversi top club. L’Arsenal, invece, vedrà in campo numerosi giovani del settore giovanile e altri calciatori che hanno bisogno di trovare minutaggio. Due pericoli su tutti per i biancorossi: Wilshere e Walcott, che secondo radiomercato potrebbero dare l’addio nella sessione di riparazione di gennaio. Tra i tanti canterani, occhi puntati su Reiss Nelson: l’esterno inglese è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama britannico.

QUOTE E PRONOSTICO

Colonia Arsenal, quote e pronostico: partita alla pari secondo i principali bookmakers, che prevedono una sfida molto combattuta. Snai quota l’1-X-2 2,60-3,45-2,60, con Under 2,5 e Over 2,5 (se in totale verranno segnati meno o più di tre reti) quotati rispettivamente 1,95 e 1,80. La giocata Gol, invece, è favorita sul Nogol (se entrambe le squadre andranno a segno o meno): 1,60 contro 2,15. Il Colonia si gioca molto in questa sfida, con una vittoria potrebbe tornare in corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, mentre i londinesi potrebbero accontentarsi di un pareggio. Se pronosticare l’1-X-2 è molto complicato, più facile all’apparenza è l’opzione Gol: due difese non entusiasmanti contro due reparti avanzati molto promettenti. Una gara combattuta, dunque, che potrebbe rivelarsi in una giostra del gol.

