Everton Atalanta/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Everton Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quinta giornata del girone E di Europa League

23 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Everton Atalanta, Europa League (Foto LaPresse)

Everton Atalanta, partita che sarà diretta dal danese Jakob Kehlet, è valida per la quinta giornata del girone E in Europa League 2017-2018; si gioca alle ore 21:05 di giovedì 23 novembre. L’Atalanta è ad un passo dai sedicesimi: li aveva praticamente conquistati tre settimane fa ma, subendo in extremis il gol dall’Apollon, ha dovuto rimandare una festa che comunque appare ampiamente alla portata. Ormai eliminato, l’Everton è la grande delusione di questo torneo ma non va comunque sottovalutato, perchè siamo nello storico Goodison Park e i Toffees possono ancora vincere di orgoglio questa partita, cosa che in parte vendicherebbe anche lo 0-3 dell’andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Everton Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 3 e Sky Calcio 2, dunque sarà un’esclusiva riservata a tutti gli abbonati alla televisione satellitare; ovviamente ci sarà anche la solita possibilità di seguire la partita di San Siro in diretta streaming video - attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go - e gli abbonati avranno anche l’alternativa di Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio trasmette in tempo reale gli highlights e le reti da tutti i campi collegati.

IL CONTESTO

Atalanta quasi perfetta in Europa League: ancora imbattuta, la Dea vuole anche il primo posto che molto probabilmente si giocherà all’ultima giornata contro il Lione, nella sfida diretta di Reggio Emilia. Gian Piero Gasperini aveva chiesto la qualificazione già a Cipro, non è andata bene ma anche in quella trasferta la squadra ha dimostrato di poter fare strada in questo torneo. In campionato il ritmo è leggermente più lento rispetto all’anno scorso, ma ci sta: il doppio impegno è sempre piuttosto pesante in termini di dispendio fisico. L’Everton sta facendo male anche in Premier League: ha già esonerato Ronald Koeman, ma con David Unsworth in panchina le cose non sono poi migliorate. Sabato un deludente 2-2 sul campo del Crystal Palace: i Toffees hanno appena tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e in tutta la stagione, contando anche la Coppa di Lega, hanno vinto appena 4 delle 18 partite giocate (10 le sconfitte). Chissà se il problema derivi dalla ripresa anticipata per i preliminari di Europa League, certo è che non eravamo abituati a vedere un Everton così in difficoltà, non negli ultimi anni.

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON ATALANTA

Da valutare la formazione che Unsworth deciderà di mandare in campo: di sicuro non ci sarà lo squalificato Schneiderlin e sono ancora ai box Ross Barkley e Seamus Coleman. Ci sono Jagielka e Rooney, le due anime della squadra, ma non è detto che giochino: in difesa al fianco di Keane potrebbe essere schierato il gallese Ashley Williams, mentre Rooney - in panchina sabato - si gioca una maglia sulla trequarti e potrebbe essere messo in campo al fianco di Gylfi Sigurdsson, visto che molto probabilmente Gueye dovrà scalare davanti alla difesa per sostituire Schneiderlin. Difesa che dovrebbe essere completata da Cuco Martina (a destra) e Leighton Baines che dovrebbe occupare la corsia mancina; gli esterni alti invece possono essere ancora Aaron Lennon e Lookman. La prima punta quasi certamente sarà Calvert-Lewin, partito dalla panchina a Selhurst Park per lasciare spazio al senegalese Oumar Niassé.

Caldara dovrebbe essere recuperato, ma è da valutare se sarà in campo: Gasperini potrebbe confermare lo schieramento con Andrea Masiello schierato al centro tra Palomino e Rafa Toloi. In porta ci sarà sempre e comunque Etrit Berisha, perchè l’Atalanta non fa la staffetta tra i suoi estremi difensori; a centrocampo si rivede Freuler che era squalificato in campionato, a fargli compagnia ci sarà uno tra Cristante e De Roon. Il dubbio rimane se schierare l’ex di Milan e Benfica in mediana o se avanzare la sua posizione sulla trequarti, dove inevitabilmente entra in ballottaggio con i due sloveni Kurtic e Ilicic; valida una qualsiasi soluzione, ad ogni modo con Cristante più avanzato sarà De Roon a giocare in coppia con Freuler. Nello schieramento offensivo ci aspettiamo ovviamente Alejandro Gomez e Petagna, tuttavia il Papu potrebbe aver bisogno di riposo e in quel caso il suo posto potrebbe prenderlo uno dei trequartisti di cui sopra, con lo schieramento tattico che di fatto non cambierebbe più di tanto.

QUOTE E PRONOSTICO

Al Goodison Park si gioca una partita comunque incerta: le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai sono piuttosto equilibrate, ma è sicuramente indicativo il fatto che a essere favorita sia l’Atalanta, nonostante il fattore campo e la storia dell’Everton. Quota sul segno 2, per la vittoria esterna della Dea, che vale 2,25 mentre siamo a 3,20 per il segno 1, che identifica ovviamente la vittoria dell’Everton; per il pareggio dovrete giocare il segno X e portereste a casa 3,40 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

