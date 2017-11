Infortunio Nani/ Lazio news, problema muscolare alla coscia (ultime notizie)

Infortunio Nani nel corso di Lazio-Vitesse, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League: problema muscolare alla coscia destra

Infortunio Nani, Lazio-Vitesse (LaPresse)

Infortunio Nani, tegola per Simone Inzaghi. Questa sera, 23 novembre 2017, si è giocata allo stadio Olimpico di Roma la sfida tra Lazio e Vitesse, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Una pura formalità per la formazione biancoceleste, che aveva già raccolto 12 punti nelle prime quattro giornate garantendosi il pass per la fase ad eliminazione diretta. La gara è terminata 1-1, con la compagine di Eredivisie in vantaggio al 13’ con la bordata su punizione del centrocampista avanzato Brian Linssen, raggiunta dalla Lazio al 42’ con Luis Alberto, abile a sfruttare il preciso tocco di Dusan Basta. Una serata serena, in cui molte seconde linee e giovani hanno avuto la possibilità di trovare spazio. Tra questi, Nani, arrivato in estate dal Valencia e che ha già dimostrato di poter diventare un elemento importante in futuro per mister Inzaghi. Ma questa sera è arrivata la tegola per la Lazio: l'esterno offensivo portoghese ha riportato un infortunio all'inizio del secondo tempo.

INFORTUNIO NANI, LE ULTIME NOTIZIE

Dopo aver giocato senza problemi il primo tempo, dando anzi buoni segnali a Simone Inzaghi per forma fisica e qualità, Nani all’inizio del secondo tempo ha accusato un problema fisico: al 52’ dopo una corsa sulla fascia destra e un dribbling su un avversario, l’ex Manchester United si è fermato. Il calciatore ha subito accusato un fastidio muscolare alla coscia destra, distendendosi a terra e chiamando l’intervento dello staff medico. Pochi istanti dopo è arrivata l’indicazione alla panchina: necessario il cambio. Al 54’ Simone Inzaghi lo ha sostituito, inserendo al suo posto Senad Lulic. Nelle prossime ore Nani si sottoporrà ad accertamenti medici per verificare le sue condizioni e valutare l’entità dell’infortunio con i tempi di recupero. Un problema fisico che non ci voleva per la Lazio, con mister Inzaghi già privo di Felipe Anderson e con Ciro Immobile non al meglio. Fin qui per Nani 7 apparizioni tra Serie A e Europa League per un totale di 223 minuti: un gol e un assist a referto.

© Riproduzione Riservata.