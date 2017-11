Lazio Vitesse/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Vitesse: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la quinta giornata del girone K di Europa League

23 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Lazio Vitesse, Europa League (Foto LaPresse)

Lazio Vitesse sarà diretta dall’arbitro turco Ali Palabiyik e si gioca alle ore 19.00 di questa sera, giovedì 23 novembre, per la quinta giornata del girone K di Europa League 2017-2018. I biancocelesti di Simone Inzaghi, grazie a un cammino finora perfetto in questa Europa League, sono già matematicamente certi non soltanto della qualificazione ai sedicesimi di finale, ma pure del primo posto finale nella classifica del gruppo, dunque per la Lazio questa sarà una sorta di amichevole, magari utile per dare spazio ai giocatori che finora si sono messi meno in mostra. Sarebbe comunque importante vincere, per punti e premi Uefa: impresa di certo non impossibile, dal momento che gli olandesi del Vitesse Arnhem hanno ottenuto finora solamente un punto e solo con due vittorie potrebbero sperare di insidiare Nizza e Zulte Waregem, che dovrebbero contendersi il secondo posto utile per proseguire il cammino nella competizione.

LAZIO VITESSE, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Lazio Vitesse sarà visibile in diretta tv esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare che trasmetterà la partita di Europa League sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, numeri 201 e 251 della piattaforma, con la possibilità di seguire la partita all’Olimpico anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go; inoltre Diretta Gol Europa League, su Sky Super Calcio (canale numero 206), trasmette in tempo reale gli highlights e le reti da tutti i campi collegati.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VITESSE

Con la qualificazione già in tasca e la necessità di far riposare alcuni giocatori dopo il derby perso con la Roma, pare abbastanza scontato che Inzaghi opti per varie novità di formazione stasera contro il Vitesse. Confermato il 3-5-2, un primo ballottaggio potrebbe già esserci in porta, fra Strakosha e Vargic. Qualche cambiamento anche in difesa, dove dovremmo vedere all’opera un terzetto composto da De Vrij, Patric e Luis Felipe. A centrocampo potrebbe essere confermato Parolo, presumibilmente affiancato da Murgia e Lulic (oppure Di Gennaro); le fasce saranno di competenza di Basta e Lukaku. Turnover completo in attacco: saranno Nani e Caicedo a scendere in campo dal primo minuto, permettendo cosi a Immobile e Luis Alberto di recuperare in vista del prossimo match contro la Fiorentina. Nel Vitesse è squalificato il terzino Buttner: al suo posto ecco Faye, con Dabo pronto a presidiare l’altra corsia. Tra i pali Pasveer, con il duo Kashia-Miazga al centro del reparto difensivo. Qualche ballottaggio in più per la mediana: Van der Werff si gioca infatti la maglia con Serero; ecco poi Mount e Foors, con il primo in ballottaggio fino all’ultimo com Bruns. Pochi dubbi per l’attacco: il tridente vedrà al suo vertice Matavz, con Linssen e Rashica esterni.

QUOTE E SCOMMESSE

La Lazio è nettamente favorita e a dirlo sono anche le quote dell’agenzia di scommesse Snai: per la vittoria dei biancocelesti, identificata dal segno 1, il guadagno sarebbe di 1,50 la posta in palio, mentre si sale fino a 6,00 per l’affermazione esterna del Vitesse Arnhem, per la quale dovreste giocare il segno 2. Il pareggio è ovviamente sancito dal segno X: anche questa quota è interessante perché parliamo di un 4,50. Volendo si potrebbe giocare anche l’opzione Under 2,5, che è proposta a una quota molto interessante: vale infatti 2,40.

© Riproduzione Riservata.