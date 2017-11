Lione Apollon/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lione Apollon: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quinta giornata del girone E di Europa League

23 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Lione Apollon, Europa League (Foto LaPresse)

Lione Apollon, giovedì 23 novembre alle ore 21:05, sarà diretta dal polacco Pawel Raczkowski e, al Parc Olympique Lyonnais, si gioca per la quinta giornata dell’Europa League 2017-2018. Siamo nel girone E, quello dell’Atalanta: grazie alla vittoria sull’Everton il Lione ha agganciato la Dea al primo posto in classifica, e adesso punta a prendersi la vittoria del gruppo da giocarsi comunque vada a Reggio Emilia (nella migliore delle ipotesi basterà il pareggio). Con un punto questa sera francesi qualificati aritmeticamente ai sedicesimi; per restare vivo l’Apollon dovrà necessariamente vincere, se fosse così avrebbe un grande vantaggio nella sfida diretta tra Atalanta e Lione, anche se ovviamente dovrebbe battere l’Everton.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Lione Apollon non sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere al programma Diretta Gol Europa League, che fornisce tutte le reti e le fasi salienti delle partite in programma in tempo reale. La trasmissione è disponibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

E’ clamoroso il cammino dell’Apollon in questa Europa League: i ciprioti hanno ottenuto tre pareggi sul filo di lana. All’andata contro il Lione e in casa contro l’Atalanta hanno segnato in pieno recupero, a Goodison Park lo hanno fatto a due minuti dal 90’: segno di una squadra che non molla mai e che adesso sogna in grande, nonostante debba ancora vincere la prima partita di questo girone. Il Lione ha sostanzialmente rispettato le consegne; l’avvio stentato (due pareggi) è stato ribaltato dalla doppia vittoria sul deludente Everton e adesso la qualificazione è davvero a portata di mano. In campionato il Lione è terzo a -9 dal Psg capolista, ma è in ambito europeo che i transalpini vogliono stupire, arrivando da una semifinale che adesso devono provare a onorare.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE APOLLON

Bruno Génésio schiera il suo Lione con il 4-2-3-1: davanti al portoghese Anthony Lopes ha recuperato Tete, che dunque si gioca una maglia con Rafael da Silva per la fascia destra. Dall’altra parte quasi certa la presenza di Ferland Mendy (in alternativa c’è Morel), coppia centrale formata da Marcelo e Diakhaby. A centrocampo ci sarà sicuramente Tousart, mentre il secondo mediano davanti alla retroguardia uscirà dal ballottaggio tra Aouar e Ferri, anche se non va sottovalutato N’Dombélé che ha giocato titolare l’ultima di Europa League. Linea di trequarti nella quale potrebbe tornare a scalare Bertrand Traoré: l’ex dell’Ajax si gioca il posto sia con Cornet - per questa posizione - che con Mariano Diaz nel caso Génésio voglia farlo partire da prima punta. A sinistra ci sarà Depay, al centro capitan Fekir non dovrebbe avere problemi nel difendere la sua maglia.

Da valutare in che modo Sofronis Avgousti voglia far giocare il suo Apollon Limassol: dovrebbe comunque trattarsi di un 4-3-3 con la trazione anteriore garantita dai due esterni alti Adrian Sardinero (autore del gol del pareggio nella partita di andata) e Papoulis, mentre come attaccante dovrebbe essere schierato Zelaya che, segnando contro l’Atalanta tre settimane fa, ha tenuto vive le speranze dei ciprioti. A centrocampo la qualità di Alex da Silva su una mezzala, la quantità del tuttofare Allan che agirà invece sull’altro versante del campo; davanti alla difesa, a fare da frangiflutti e primo riferimento per la manovra, conferma per Sachetti. In difesa Joao Pedro e capitan Vasiliou spingono sulle fasce laterali, mentre la coppia centrale a protezione del portiere portoghese Bruno Vale sarà formata dal brasiliano Alef e dallo spagnolo Héctor Yuste.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente è il Lione a essere favorito per questa partita, come dicono anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: per la vittoria dei padroni di casa (segno 1) la quota è di 1,28 mentre per il pareggio (identificato dal segno X) siamo già a 5,50 e con l’affermazione dell’Apollon, per la quale dovete giocare il segno 2, il guadagno sarebbe di 10,00 volte la cifra messa sul piatto. Interessante anche la quota Under 2,5 che vale 2,30: significa che la partita dovrà finire con meno di tre gol complessivi.

