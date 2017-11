Milan Austria Vienna/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan Austria Vienna: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quinta giornata del girone D di Europa League

23 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Milan Austria Vienna, Europa League (Foto LaPresse)

Milan Austria Vienna sarà diretta dal lettone Andris Treimanis e, alle ore 21:05 di giovedì 23 novembre, si gioca per la quinta giornata del girone D di Europa League 2017-2018. I rossoneri sono sempre primi nel girone, ma pareggiando due volte contro l’Aek Atene si sono complicati la vita; resta il fatto che vincendo questa sera si prenderebbero la qualificazione ai sedicesimi e blinderebbero anche il primo posto nel girone (mancherebbe poi un punto da fare in Croazia, contro il Rijeka). Questo a simboleggiare l’equilibrio verso il basso delle altre squadre, che si sono tolte punti a vicenda; per il Milan dunque l’occasione di chiudere i conti con una giornata di anticipo, e magari di aumentare la fiducia e l’autostima in una competizione da onorare al massimo.

MILAN AUSTRIA VIENNA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Milan Austria Vienna è la partita che verrà trasmessa in chiaro: l’appuntamento in diretta tv è su Tv8, oltre ovviamente ai soliti canali riservati agli abbonati alla televisione satellitare che, questa sera, sono Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, con possibilità di seguire la partita di San Siro in diretta streaming video - attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go - e con l’alternativa di Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio trasmette in tempo reale gli highlights e le reti da tutti i campi collegati.

IL CONTESTO

Il Milan continua a tentennare in campionato: il dato dice che i rossoneri hanno sempre perso contro squadre che li precedono in classifica. Il problema è che i ko sono già sei, e che la zona Champions League è al momento lontana 11 punti; in più, se Roma e Lazio dovessero vincere i loro recuperi, la distanza diventerebbe di 12 lunghezze, cioè quattro partite intere. Ecco perchè l’Europa League diventa fondamentale: il Milan potrebbe anche recuperare fino a prendersi il quarto posto in Serie A, ma in questo momento vincere in campo internazionale e aprire la seconda porta sulla Champions League 2018-2019 appare uno scenario meno complesso e più alla portata (il che non significa che sia necessariamente semplice). L’Austria Vienna ha ancora speranze di secondo posto, ma deve necessariamente vincere questa sera oppure sperare che anche l’Aek Atene perda, per poi sorpassarlo nella sfida diretta che giocherà in casa la prossima settimana. In campionato i biancoviola tentennano: sesto posto a -15 dalla vetta e -10 dal terzo turno preliminare di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN AUSTRIA VIENNA

Vincenzo Montella cambia rispetto alla sconfitta di Napoli: in difesa confermato il solo Bonucci, con Cristian Zapata che fa il solito cambio con Musacchio e Alessio Romagnoli che, influenzato in settimana, sarà rimpiazzato da Ricardo Rodriguez che dovrebbe tornare nei tre dietro. A centrocampo c’è il dubbio sul modulo: può alzarsi la posizione di Calhanoglu che dunque è diviso tra il ruolo “naturale” di trequartista e quello di interno di centrocampo. In entrambi i casi il turco dovrebbe essere in campo con Bonaventura, nuovamente schierato sull’esterno sinistro (sia la linea a quattro o a cinque); dall’altra parte Borini, in mezzo possibile campo per Lucas Biglia che ha saltato il San Paolo e che dovrebbe giocare al fianco di uno tra Kessie (favorito) e Locatelli, che ha dato ottime risposte lo scorso sabato. Davanti la coppia André Silva-Cutrone; anche qui però le cose potrebbero cambiare con l’utilizzo di due trequartisti, il che porterebbe a togliere una punta (probabilmente Cutrone), avanzare Bonaventura e inserire un mediano in più.

Per Thorsten Fink il modulo sarà un 4-3-3 con poche variazioni rispetto all’ultima di campionato, persa in casa contro l’Admira Wacker: davanti al portiere Pentz (il veterano Almer è ancora infortunato) giocherà una linea con Gluhakovic e Salamon sugli esterni e la coppia centrale formata da Kadiri Mohammed e Borkovic. A centrocampo Holzhauser, che ha ereditato la fascia di capitano dallo stesso Almer, gioca come mezzala destra con Prokop che dovrebbe essere l’interno sul centrosinistra, davanti alla difesa ci sarà Serbest. Anche l’Austria Vienna potrebbe adottare un modulo differente, vale a dire il 4-2-3-1: in questo caso Prokop alzerebbe la sua posizione e andrebbe a giocare al centro della linea di trequarti, tra gli esterni che in ogni caso saranno Tajouri e Felipe Pires. La prima punta sarà Kevin Friesenbichler, arrivato dal Benfica: per lui sono già 7 i gol messi a segno in campionato ed è il giocatore che la difesa del Milan dovrà maggiormente curare.

QUOTE E SCOMMESSE

Il Milan è nettamente favorito e a dirlo sono anche le quote dell’agenzia di scommesse Snai: per la vittoria dei rossoneri, identificata dal segno 1, il guadagno è di 1,27 la cifra messa sul piatto mentre siamo già a 10,00 per l’affermazione esterna dell’Austria Vienna, per la quale dovreste giocare il segno 2. Il pareggio è ovviamente sancito dal segno X: anche questa quota è interessante perchè parliamo di un 3,75. Volendo si potrebbe giocare anche la quota Under 2,5 (visti gli ultimi risultati del Milan non è da scartare a priori): vale 2,70.

