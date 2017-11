Nizza Zulte Waregem/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Nizza Zulte Waregem info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League (oggi 23 novembre)

Balotelli, con la maglia del Nizza (Lapresse)

Nizza Zulte Waregem, diretta dall'arbitro italiano Luca Banti, stasera alle ore 19.00, è una gara valevole per la quinta giornata della fase a gironi di questa edizione della Europa League. I rossoneri allenati da Lucien Favre e i biancorossi di Francky Dury daranno infatti vita, nella cornice dello stadio “Allianz Riviera” a quello che può essere visto come una sorta di spareggio per staccare il pass-qualificazione in un Gruppo K che, fino ad ora, è stato dominato in lungo e in largo da una Lazio (a punteggio pieno a quota 12) con già in tasca la certezza aritmetica di finire in testa. Per quanto riguarda invece i francesi padroni di casa e i belgi, rispettivamente a 6 e 4 punti, sono vietati ulteriori passi falsi: la compagine che annovera tra le proprie fila Mario Balotelli si qualificherebbe automaticamente e con una giornata di anticipo con una vittoria, mentre un successo della formazione di Waregem sovvertirebbe le gerarchie e permetterebbe agli ospiti un clamoroso sorpasso in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Nizza Zulte Waregem sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; appuntamento su Sky Calcio 2 HD, inoltre gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere anche al programma Diretta Gol Europa League, che fornisce tutte le reti e le fasi salienti delle partite in programma in tempo reale sul canale Sky Supercalcio. Tutto questo è disponibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO DEL MATCH

Per capire quale sia la posta in palio nella gara del MatchDay 5 che questo giovedì, di fatto, potrebbe determinare chi tra Nizza e Zulte Waregem passerà al turno successivo di Europa League basta ripercorrere il cammino delle due formazioni. I transalpini, dopo essere stati estromessi dalla Champions League ai preliminari, avevano cominciato col botto il cammino nel Girone K, vincendo in Belgio a scapito dei biancorossi per 5-1: il successivo 3-0 rifilato al Vitesse lasciava presagire una lotta serrata con la Lazio per la vetta ma nei due incontri con la formazione capitolina sono arrivati due KO (1-3 in casa e un beffardo 1-0 a Roma maturato dopo una autorete) che hanno rimesso tutto in discussione. Per quanto riguarda i ragazzi di Francky Dury, dopo la suddetta débacle con i rossoneri di Lucien Favre nel MatchDay 1, è arrivata la sconfitta all’Olimpico con la Lazio e poi una parziale ripresa: il deludente 1-1 rimediato in casa contro il Vitesse è stato seguito dal secco 2-0 in terra olandese che ha riportato i biancorossi in corsa per un pass per i sedicesimi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NIZZA-ZULTE WAREGEM

In vista di questo snodo cruciale per la classifica del Gruppo K di Europa League, Nizza e Zulte Waregem dovrebbero scendere in campo con la migliore formazione possibile, dato che un passo falso potrebbe voler dire archiviare anzitempo la campagna continentale. I rossoneri francesi dovrebbero scendere in campo con quel 4-3-1-2 diventato oramai un marchio di fabbrica di Favre: in porta dovrebbe esserci Benitez, protetto da una retroguardia a quattro in cui i due centrali di difesa saranno Dante e Le Marchand, con Marlon e Jallet in posizione di terzini. In mediana, Koziello e Mendy faranno da diga, mentre Sneijder farà da trequartista alle spalle di Balotelli e Plea. Per quanto riguarda i belgi, invece, scenderanno in campo con un 4-4-2 a rombo che vedrà tra i pali Bostyn, con la linea a quattro composta, da destra a sinistra, da De Fauw, Bodry, Heylen e Hamalainen. A centrocampo giostreranno Coopman in posizione di regista assieme a De Sart e De Mets, mentre Kaya ispirerà la coppia di punte formate da De Pauw e Iseka.

LA CHIAVE TATTICA

La chiave tattica del match tra Nizza e Zulte Waregem risiede soprattutto in due elementi fondamentali per ciascuna compagine. Tra le fila dei rossoneri, uno Sneijder finora troppo in ombra rappresenta la variabile capace di trasformare il duo formato da Balotelli e Plea in delle autentiche bocche di fuoco, altrimenti toccherà all’attaccante italiano svariare su tutto il fronte d’attacco a provare ad “accendere la luce”. Tra i biancorossi, invece, Coopman è uno dei fulcri della manovra della formazione allenata da Dury e che, nelle ultime uscire, è apparsa in crisi: è dai suoi piedi che passa il futuro della compagine belga in Europa League.

QUOTE E PRONOSTICI

Infine, per quanto riguarda l’ambito delle scommesse, i pronostici dei bookmakers per la sfida tra Nizza e Zulte Waregem vanno nettamente ai francesi, dato che l’occorrenza del segno “1” viene pagata solo 1.50 dalla Snai, mentre il successo esterno dei belgi pagherebbe addirittura ben 7.50 volte la quota su Bet365; invece, il risultato di pareggio è quotato a un interessante 4.50 su Unibet e potrebbe stuzzicare gli scommettitori più audaci. Passando all’analisi delle quote per Under e Over, si nota come i “bookies” prevedano una gara ricca di gol, motivo per cui la prima evenienza è pagata 2.25 da Unibet, mentre la realizzazione di tre o più gol è una possibilità che renderebbe solo 1.65 volte la quota giocata con Snai.

© Riproduzione Riservata.