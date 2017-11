Pagelle/ Lazio Vitesse: i voti della partita (Champions League girone K - primo tempo)

Pagelle Lazio Vitesse: i voti della partita, i voti a tutti i protagonisti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico per la quinta giornata nel girone K di Europa League

23 novembre 2017 Fabio Belli

Pagelle Lazio Vitesse, Europa League (Foto LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Lazio-Vitesse: un po' incerto il portiere laziale Vargic (voto 5.5) sulla punizione di Linssen che regala il vantaggio agli olandesi, così come Luiz Felipe (5.5), in affanno nella marcatura su Matavz. Senza sbavature la prestazione difensiva di Bastos (6) e Patric (6). Sulla destra è tornato a brillare Dusan Basta (7) autore dell'assist del pareggio e, sembra, pienamente recuperato dal recente infortunio. Meno brillante del solito Lukaku (6) nelle sue falcate, Crecco (6) e Murgia (6) giocano a centrocampo senza sbagliare troppo, pur mancando di un pizzico di cattiveria nei contrasti. Luis Alberto (7) si prende il proscenio con il gol capolavoro che permette alla Lazio di andare all'intervallo sul risultato di parità, poco incisivi in attacco Nani (5.5) troppo preso da svolazzi e ricami, e Palombi (5.5), che si divora un gol gigantesco davanti a Pasvaar su assist illuminante (di tacco!) di Luis Alberto. Nel Vitesse bene il portiere Pasvaar (voto 6.5) incolpevole sul gol e attento in diversi interventi. In difesa sbaglia poco Faye (6) a destra, Leieveld (5.5) a sinistra soffre maggiormente le discese di Basta. Precisi negli interventi i centrali Kashia (6) e Miazga (6). A centrocampo Serero (5.5) perde qualche pallone di troppo, Navarone Foor (6) fa valere la sua esperienza, ma a salire in cattedra è Mount (7), autore di alcuni numeri davvero pregevoli. In avanti poco incisiva l'ala Rashica (5.5), meglio Matavz (6.5) che senza trovare il gol fa sentire il suo peso in attacco, ma il vero protagonista è Linssen (7.5) autore della super-punizione del vantaggio giallonero e capace di essere la vera spina nel fianco per la difesa laziale.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO LAZIO 6 Buona reazione e soprattutto prima frazione in crescendo, disastrosi però i primi venti minuti. Giocano molti calciatori poco impiegati e si vede nelle distanze sfilacciate tra i reparti. I più esperti e più abituati ad essere titolari, come Basta e Luis Alberto, tolgono le castagne dal fuoco. Promemoria per Inzaghi: dopo il derby, la Lazio soffre il pressing alto degli avversari anche contro gli olandesi. MIGLIORE LAZIO LUIS ALBERTO VOTO 7 Prima metà del primo tempo anonima con diversi errori di misura, poi guadagna fiducia e prima si produce in un geniale assist di tacco che Palombi spreca, poi realizza il gol capolavoro dell'1-1. E' sempre più la sua stagione. PEGGIORE LAZIO NANI VOTO 5.5 Da un giocatore della sua esperienza e qualità ci si attende molto di più, non gli manca la voglia di stupire ma si perde in leziosismi che non aiutano la squadra. Il tempo passa e lui fatica ad entrare in forma. VOTO VITESSE 6.5 Gli olandesi scendo in campo per l'onore e per i loro 1500 tifosi al seguito, e giocano un primo tempo vigoroso, pressing alto e aggressività che mettono in difficoltà la Lazio. I biancocelesti hanno maggiore qualità e si vede in occasione del pari, ma sono i gialloneri finora ad aver interpretato meglio la partita. MIGLIORE VITESSE LINSSEN VOTO 7.5 Solo la punizione che sblocca il risultato vale il prezzo del biglietto, trova grandi spazi sul versante di sinistra e la Lazio fatica a contenerlo con i suoi difensori. Una prova di grande qualità per il numero 11 giallonero. PEGGIORE VITESSE LELIEVELD VOTO 5.5 Basta guadagna campo minuto dopo minuto, l'esterno difensivo del Vitesse fatica a contenere il serbo e alla fine arriva la giocata che porta la Lazio al pareggio, proprio su cross di Basta. Approccio troppo timido alla partita per il numero 29 giallonero. (agg. di Fabio Belli)

