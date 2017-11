Pagelle/ Milan Austria Vienna: i voti della partita (Champions League girone D - primo tempo)

Pagelle Milan Austria Vienna i voti della partita, i voti a tutti i protagonisti della partita che si è giocata allo stadio Meazza per la quinta giornata del girone D di Europa League

23 novembre 2017 Federico Giuliani

Pagelle Milan Austria Vienna, Europa League (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Milan-Austria Vienna termina con il risultato di 3-1 in favore dei rossoneri: andiamo allora a vedere le pagelle di questa frazione individuando il migliore e il peggiore di ciascuna squadra. Pronti, via. Il Milan cerca subito di mettere in chiaro la situazione con un traversone di Calhanoglu (5,5) deviato in corner da Pentz (5,5). Il Diavolo sfrutta al meglio le corsie laterali con Rodriguez (7,5) e Borini (6,5) in serata di grazia. Al 10' proprio lo svizzero mette in mezzo un traversone interessante per la torsione di Cutrone (6,5), che non trova lo specchio della porta. Al 14' sempre Rodriguez protagonista: l'ex Wolfsburg apparecchia per il piazzato di Biglia neutralizzato da Pentz. Al 21' l'Austria Vienna gela il Meazza: Monschein (6,5) si invola verso la porta in posizione regolare, supera Donnarumma (5,5) in uscita e in diagonale spinge il pallone verso la porta. Bonucci (5), che avrebbe tutto il tempo di intervenire in scivolata sulla linea, cicca la scivolata e la sfera finisce in fondo al sacco. Il Milan reagisce immediatamente con il pareggio di Rodriguez: al 27' Borini lascia partire un traversone prolungato sul secondo palo da Silva (6,5). Qui il liberissimo Rodriguez non ha problemi a ristabilire la parità. Al 35' il Diavolo passa in vantaggio con André Silva, che raccoglie una punizione errata di Rodriguez e batte Pentz per una rete da attaccante di razza. Poco prima dell'intervallo Cutrone cala il tris spingendo in rete un assist di Borini con un facile colpo di testa.

IL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 6,5 - Gara in crescendo, che si infiamma dopo una ventina di minuti. Non il massimo dello spettacolo, ma quanto bassa per una discreta serata di sport. VOTO MILAN - MIGLIORE MILAN RODRIGUEZ 7,5 - Segna il gol che ristabilisce la parità ed è protagonista anche in occasione delle altre due reti. Non solo: è padrone assoluto dell'out mancino. Mette in mezzo diversi traversoni interessanti. PEGGIORE MILAN KESSIE 4,5 - Serata no per l'ivoriano che fin qui ha sbagliato anche i passaggi più semplici. Il pubblico del Meazza inizia a perdere la pazienza. VOTO AUSTRIA VIENNA 5,5 - Tanti giovani interessanti ma anche tanti limiti, soprattutto in difesa. La sensazione è che di più non si poteva fare. MIGLIORE AUSTRIA VIENNA HOLZHAUSER 6,5 - Motore e macchina degli austriaci. Mette ordine a centrocampo e innesca contropiedi velenosi. PEGGIORE AUSTRIA VIENNA DE PAULA 5 - Straperde il duello con Rodriguez. Prokop non lo aiuta e lo svizzero fa praticamente quel che vuole. VOTO ARBITRO (Treimanis) 6 - Giusti i due cartellini gialli estratti. Per il resto dirige il match con saggezza.

© Riproduzione Riservata.