Probabili formazioni Everton-Atalanta: quote, le ultime novità live (Europa League, Girone E). Questa sera in campo la compagine bergamasca, già proiettata ai sedicesimi di finale

Gasperini, allenatore Atalanta - LaPresse

Alle ore 21:05 di questa sera, in quel del Goodison Park di Liverpool, di scena la sfida fra i padroni di casa dell’Everton e gli ospiti dell’Atalanta, gara valevole per il quinto turno del Girone E dell’Europa League 2017-2018. Una partita che i nerazzurri non vogliono assolutamente perdere per mantenere la vetta della classifica del proprio gruppo; gli uomini di Gasperini sono infatti primi a quota 8, al pari però del Lione, che oggi giocherà contro l’Apollon. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di questo incontro, con uno sguardo prima alle quote per le scommesse

QUOTE E PRONOSTICO EVERTON-ATALANTA

Per chi volesse scommettere sulla sfida del Goodison Park di Liverpool, attenzione alle quote fornite dall’agenzia italiana Snai. Per i bookmaker del Bel Paese, la compagine favorita è l’Atalanta, visto che il segno 2, la vittoria appunto dei nerazzurri, è quotata 2.25, mentre il successo interno di Rooney e compagnia, è quotata 3.20 volte. Il segno meno probabile è però il pareggio, l’X, che paga 3.40 volte la nostra puntata Vediamo brevemente anche l’under e l’over 2.5, che hanno una quota molto simile, rispettivamente pari a 1.85 e 1.87. Infine, le opzioni gol e nogol, che la Snai paga 1.67 e 2.05: sarà quindi una gara in cui si segnerà, e probabilmente molto.

LE SCELTE DI MISTER UNSWORTH

Scopriamo quindi le probabili formazioni della sfida di questa sera, partendo in particolare dalle scelte dell’allenatore dell’Everton, Unsworth. La compagine britannica è ultima nel proprio girone, e già matematicamente esclusa dai sedicesimi di finale, ma dovrebbe comunque onorare l’impegno, soprattutto per il fatto di giocare dinanzi al pubblico di casa. Sono ben quattro gli assenti, e precisamente gli infortunati Funes Mori, Coleman e Bolasie, nonché lo squalificato Schneiderlin. L’Everton dovrebbe disporsi in campo con un 4-1-4-1 dove il numero uno Pickford stazionerà fra i pali, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Kenny nel ruolo di terzino di destra, con Baines sul versante mancino, mentre in mezzo spazio alla coppia formata da Keane e capitan Jagielka. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di James McCarty, mentre più avanzati avremo Sigurdsson e Guye in mezzo, con Lennon largo a destra e Lookman sul versante mancino. Infine la prima punta, che dovrebbe essere Niasse, con Rooney che si accomoderà quindi in panchina.

LE SCELTE DI GASPERINI

Un solo assente invece fra le fila dell’Atalanta di Gasperini, leggasi Spinazzola, ancora fermo ai box per un problema muscolare. Squadra tipo per i bergamaschi, che si presenteranno in Inghilterra con un classico 3-4-3, dove davanti dovrebbe vedersi Petagna in posizione di prima punta centrale, mentre sui due esterni avremo il Papu Gomez a sinistra, con l’ottimo Ilicic schierato invece a destra. A centrocampo, De Roon e Cristante saranno la coppia di centrali, che tanto sta facendo bene in questa stagione, mentre Hateboer e Castagne avranno il compito di allargare il gioco a destra e a sinistra. Infine la retroguardia classica, con Masiello baluardo centrale, mentre Toloi sarà l’interno di destra con il talento Caldara a sinistra. In porta ci sarà il nazionale albanese Berisha. Gasperini dovrebbe quindi cambiare poco rispetto alla sconfitta contro l’Inter di domenica sera, con l’unica “novità” Petagna, in campo dal primo minuto e inizialmente in panca a San Siro, e Caldara, durante la gara del Meazza.

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON ATALANTA

Everton (4-1-4-1): Pickford; Kenny, Keane, Jiagielka, Balnes; McCarty; Lennone, Gueye, Sigurdsson, Lookman; Niasse. All: Unsworth

A disp: Robles, Martina, Williams, Davies, Calvert-Lewin, Ramirez, Rooney

Indisp: Funes Mori, Coleman, Bolasie

Squalificati: Schneiderlin

Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi, Masiello, Caldara; Hateboer, Cristante, De Roon, Castagne; Ilicic, Petagna, Gomez. All: Gasperini

A disp: Gollini, Bastoni, Palomino, Haas, Melegoni, Orsolini, Kurtic

Indisp: Spinazzola

Squalificati: -

