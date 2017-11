Probabili formazioni/ Lazio Vitesse: quote, le ultime novità live (Europa League girone K)

Probabili formazioni Lazio Vitesse: quote e ultime novità live su moduli, titolari e schieramenti delle squadre che si affrontano nel girone K di Europa League

23 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Lazio Vitesse, Europa League (Foto LaPresse)

Lazio Vitesse, questa sera alle ore 19.00 per la quinta giornata del girone K di Europa League, è una partita che a dire il vero non mette in palio molto per le due formazioni: i biancocelesti di Simone Inzaghi si godono la matematica certezza non soltanto della qualificazione ai sedicesimi di finale, ma pure del primo posto del gruppo, dunque per la Lazio la partita servirà soprattutto per dare spazio ai giocatori che finora si sono messi meno in mostra. Per gli olandesi del Vitesse Arnhem, che hanno ottenuto finora solamente un punto, serve invece solo la vittoria per tenere aperta una piccola speranza, ma onestamente ci vorrebbe un vero miracolo sportivo per avanzare. In ogni caso, in attesa che le due squadre scendano sul terreno di gioco, vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Lazio Vitesse.

QUOTE E SCOMMESSE

La Lazio è nettamente favorita secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai su Lazio Vitesse: la vittoria dei biancocelesti, identificata dal segno 1, è quotata 1,50 volte la posta in palio, mentre la vittoria esterna del Vitesse Arnhem, per la quale dovreste giocare il segno 2, è quotata a 6,00. Il pareggio è ovviamente sancito dal segno X: anche questa quota è interessante, perché potreste guadagnare 4,50 volte la posta che scommetterete.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VITESSE

LE SCELTE DI INZAGHI

Con la qualificazione già in tasca e la necessità di far riposare alcuni giocatori visto che ovviamente in questo periodo della stagione sarà il campionato ad avere la priorità, certamente Inzaghi opterà per un ampio turnover stasera contro il Vitesse. Confermato il modulo 3-5-2, un primo ballottaggio potrebbe già esserci in porta, fra Strakosha e Vargic. In difesa l’unico giocatore che potrebbe essere confermato rispetto al derby è De Vrij, che dovrebbe essere il perno centrale di una retroguardia per il resto composta da Patric e Luis Felipe. A centrocampo potrebbe essere confermato dalla stracittadina di sabato scorso Parolo, presumibilmente affiancato da Murgia e Lulic oppure Di Gennaro, che in Europa League sta avendo un discreto minutaggio; le fasce saranno di competenza di Basta a destra e Lukaku a sinistra. Turnover completo in attacco: saranno Nani e Caicedo a scendere in campo dal primo minuto, al posto di Immobile e Luis Alberto. Particolarmente importante il riposo per il capocannoniere del campionato, ultimamente in non perfette condizioni fisiche.

LE SCELTE DI FRASER

Nel Vitesse Arnhem allenato da Henk Fraser bisogna per prima cosa osservare che è squalificato il terzino sinistro Buttner: prenderà il suo posto Faye, in una difesa a quattro che per il resto vedrà Dabo sulla fascia destra, tra i pali Pasveer, protetto dalla coppia formata da Kashia e Miazga al centro del reparto difensivo. Qualche dubbio in più invece per il terzetto che comporrà il centrocampo olandese: Van der Werff si gioca infatti la maglia da regista con Serero; come mezzali sono invece favoriti Mount e Foors, con il primo che però sarà in ballottaggio fino all’ultimo com Bruns. Pochi dubbi invece per l’attacco: il tridente del Vitesse vedrà al suo vertice lo sloveno Matavz, con Linssen e Rashica esterni offensivi di questo 4-3-3 alla ricerca della vittoria, unico risultato che servirebbe agli olandesi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VITESSE: IL TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 De Vrij, 27 Luiz Felipe; 8 Basta, 96 Murgia, 16 Parolo, 19 Lulic, 5 Lukaku; 7 Nani; 20 Caicedo. All. Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

VITESSE (4-3-3): 22 Pasveer; 2 Dabo, 37 Kashia, 5 Miazga, 43 Faye; 19 Mount, 17 Serero, 25 Foors; 7 Rashica, 9 Matavz, 11 Linssen. All. Fraser.

Squalificati: Buttner.

Indisponibili: nessuno.

© Riproduzione Riservata.