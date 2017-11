Probabili formazioni/ Milan Austria Vienna: quote, le ultime novità live (Europa League girone D)

23 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Milan Austria Vienna (Foto LaPresse)

Milan Austria Vienna, questa sera alle ore 21.05 per la quinta giornata del girone D di Europa League, è una partita che per la formazione di Vincenzo Montella potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno. Con una vittoria i giochi infatti sarebbero fatti; di fatto dovrebbe bastare anche un pareggio, ma è chiaro che una X contro una squadra che all’andata in trasferta fu sepolta sotto un clamoroso 1-5 non aiuterebbe il Milan ad uscire da un momento difficile che si prolunga da ormai due mesi. Ecco perché vincere questa sera sarebbe fondamentale per i rossoneri. In ogni caso, in attesa che le due squadre scendano sul terreno di gioco, vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Austria Vienna.

QUOTE E SCOMMESSE

In Milan Austria Vienna la squadra rossonera è nettamente favorita; le quote dell’agenzia di scommesse Snai parlano chiaro: per la vittoria dei rossoneri, identificata dal segno 1, la quota è di 1,27 la posta in palio, mentre siamo addirittura a quota 10,00 in caso di colpaccio esterno dell’Austria Vienna, per il quale dovreste giocare il segno 2. Il pareggio (segno X) è offerto invece alla stuzzicante quota di 5,75.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN AUSTRIA VIENNA

LE SCELTE DI MONTELLA

Diamo dunque adesso uno sguardo alla probabile formazione del Milan: il 3-5-2 visto già all’andata al Prater è il modulo più probabile anche in vista del match di questa sera, ma non è da escludere che Vincenzo Montella possa optare per il 3-4-2-1, già messo in campo in diverse occasioni. In porta ci sarà ancora una volta Gigio Donnarumma, che sarà protetto da una retroguardia a tre con capitan Bonucci in posizione centrale, fra Zapata e Rodriguez. Le altre certezze per il tecnico rossonero si concentrano in attacco: l'acciaccato Suso e Kalinic lasceranno il posto a Cutrone e Andrè Silva, bomber che si esalta quando si parla di Europa League e che avrebbe proprio bisogno di tornare al gol dopo un periodo complicato. A centrocampo invece ci potrebbero essere più dubbi ancora da sciogliere: la cabina di regia sarà naturalmente affidata a Biglia, affiancato probabilmente da Calhanoglu e Kessié come mezzali, anche se ci sono vari giocatori ancora in lizza per queste maglie, mentre i due esterni saranno quasi certamente Borini a destra e Bonaventura a sinistra.

LE SCELTE DI FINK

Non ci sono invece troppe novità nel schieramento di Fink: l’Austria Vienna non ha grandi speranze di qualificazione, ma a San Siro vorrà comunque fare bella figura. Possibile una variazione di modulo dal 4-3-3 visto all’andata al 4-2-3-1: Pentz tra i pali, in difesa dovrebbero riproporsi al centro dello schieramento Kadiri e Borkovic, mentre gli esterni dovrebbero essere Gluhakovic a destra e Salamon a sinistra. Riconferme di peso anche in mediana rispetto agli ultimi appuntamenti in campionato della compagine austriaca: Serbest e Holzahauser saranno la coppia in mediana in caso di 4-2-3-1, mentre Prokop agirà sulla trequarti - tutti e tre furono già titolari contro il Milan nella prima giornata di questa fase a giorni. Non ci sono particolari sorprese in attacco: Fink dovrà per forza di cosa affidarsi ai suoi miglior giocatori se vuole mettere in difficoltà il Milan. Tajouri e Pires occuperanno le fase esterne (con il primo però dato in ballottaggio con Lee), mentre come prima punta ci sarà Friesenbichier.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN AUSTRIA VIENNA: IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 17 Zapata, 19 Bonucci, 68 Rodriguez; 5 Bonaventura, 10 Calhanoglu, 21 Biglia, 79 Kessié, 11 Borini; 9 André Silva, 63 Cutrone. All. Montella.

AUSTRIA VIENNA (4-2-3-1): 32 Pentz; 2 Gluhakovic, 6 Kadiri, 24 Borkovic, 25 Salamon; 15 Serbest, 26 Holzhauser; 7 Tajouri, 16 Prokop, 95 Pires; 9 Friesenbichler. All. Fink.

