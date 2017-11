Pronostici Europa League/ Le quote e le scommesse sulle partite (5^ giornata)

Pronostici Europa League: le quote e le scommesse fissate alla vigilia per le partite in programma oggi 23 novembre per la 5^ giornata della fase a gironi.

23 novembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Europa League (LaPresse)

L’Europa League torna protagonista oggi con il quinto turno della sua fase a gironi, che vedranno in campo anche tre formazioni italiane ovvero Lazio, Milan e Atalanta. Prima di vedere i pronostici fissati per le squadre protagoniste nostro campionato, oltre che di alcune big che senza dubbio regaleranno tante emozioni questa sera, facciamo un po’ il punto sul calendario dei match previsti per questa 5^ giornata. Saranno 24 gli incontri programmati, con il primo fischio d‘inizio atteso per le ore 17.00 per la partita tra Astana e Villarreal per il girone A: poi 13 partite avranno inizio alle ore 19.00 tra cui anche quella della squadra di Inzaghi, impegnata in casa contro il Vitesse, e ben 11 scontri sono attesi per le ore 21.05. Chiaramente non sarà possibile vedere nel dettaglio le quote e le scommesse delineate alla vigilia per ciascuno di questi match: andiamo quindi a analizzare i pronostici stilati dalla nostra redazione per alcuni degli incontri più significativi in programma stasera, con un occhio di riguardo ovviamente per le squadre italiane e le formazioni presenti nei loro raggruppamenti.

PRONOSTICO LAZIO VITESSE

La Lazio affronta il match casalingo contro il Vitesse avendo già in tasca la qualificazione alla prossima fase del torneo europeo: dopo tutto la compagine biancoceleste è prima nel girone K con ben 12 punti mentre la formazione giallonera è fanalino di coda con 1 solo punto. Sfida quindi scontata favore dei padroni di casa dell’Olimpico che quindi potrebbero pure mettere in campo le seconde linee, con le quali comunque la sconfitta non sarebbe poi così probabile. Controllando le quote della Snai alla vigilia del fischio d’inizio quindi appare abbastanza scontato che alla vittoria della Lazio sia stata la quotazione molto bassa di 1.50, contro il 6.00 fissato per il successo corsaro del Vitesse: pareggio invece valutato a 4.50.

PRONOSTICO COLONIA ARSENAL

Giunti ormai al quinto e penultimo turno della fase a giorni della Europa League, l’Arsenal, prima nel gruppo H a 10 punti ha voglia di mettere in sicurezza senza ulteriori patimenti la qualificazione agli ottavi. In questo senso la sfida al RheineEnergie Stadion contro il Colonia non dovrebbe risultare difficoltosa per Gunners: la compagine tedesca è infatti il fanalino di coda nella classifica con appena 3 punti messi a bilancio. Non va dimenticato poi il grande valore della rosa inglese oltre le pesanti assenze che si annoverano nella formazione avversaria: segnaliamo infine che nel match di andata l’Arsenal vinse agilmente per 3-1. Non ci sorprende quindi che la snai abbia concesso nell’1x2 la quota più bassa di 2.60 alla vittoria dei Gunners, ma se i più si aspettano un sucesso scontato da parte degli ospiti si potrebbero dover ricredere visto che l'affermazione tedesca è stata data a 2.65: pareggio infine fissato a 3.40.

PRONOSTICO EVERTON ATALANTA

Se la Lazio appare già sicura di vedere il proprio nome nel prossimo tabellone dell’Europa League non così l’Atalanta, cui pure manca solo un punto per raggiungere la sua connazionale. Nonostante il fattore campo avverso in ogni caso la Dea, che si recherà a Goodison park a ranghi quasi al completo, non dovrebbe avere particolari problemi vista anche la crisi in cui versa la squadra delle Toffees. Sotto la guida di un allenatore a interim finora gli inglesi hanno rimediato sul continente un solo punto e sono pure numerosi i giocatori che potrebbero risultare indisponibili per questo match. Non saremo quindi sorpresi nell'apprendere che la snai nell'1x2 ha concesso alla vittoria nerazzurra la quota più bassa fissa a 2.25: l'affermazione dei padroni di casa è stata poi valutata a 3.20, mentre il pareggio è stato quotato a 3.40.

PRONOSTICO MILAN AUSTRIA VIENNA

Pure i rossoneri di Montella non sono ancora sicuri della propria partecipazione al prossimo turno di Europa League, ma come per la Dea il traguardo è vicino e i ragazzi di Montella approdano a questo match a San Siro da favoriti. La squadra del diavolo, pur avendo a favore il fattore campo, è comunque prima nel gruppo con 9 punti e oggi affronterà l’Austria Vienna, terza ma a 4 punti finora messi a bilancio. Importante poi ricordare come era andata la partita di andata in terra austriaca: un netto 5-1 per i rossoneri che non ha ammesso repliche. Pronostico scontato quindi a San Siro e riconfermato dalle quote date dal portale di scommesse sportive snai: nell'1x2 la vittoria rossonera è stata data a 1.27, contro il 10.00 assegnato al successo corsaro austriaco, con pareggio infine valutato a 5.75.

