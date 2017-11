Risultati Europa League / Classifica aggiornata e diretta gol livescore 5^ giornata (oggi, 23 novembre)

Risultati Europa League: classifica aggiornata e diretta gol livescore della 5^ giornata della fase a gironi. Lazio e Milan giocano in casa, mentre l’Atalanta è in casa dell’Everton

23 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati Europa League - LaPresse

L’Europa League si accinge a tornare in campo per la quinta giornata della fase a gironi del torneo 2017-2018: i verdetti si avvicinano e in molte partite la posta in palio sarà dunque fondamentale. Come di consueto in questa fase, sarà un vero e proprio giro d’Europa nello spazio di poche ore: 48 squadre scenderanno in campo, dunque ci attendono la bellezza di 24 partite, due in ciascuno dei 12 gironi che caratterizzano l’Europa League in autunno. Per ragioni di fuso orario si comincerà alle ore 17.00 italiane con Astana-Villarreal. Alle ore 19.00 si giocano invece le seguenti 13 sfide: Lokomotiv Mosca-Copenaghen; Viktoria Plzen-Steaua Bucarest; Lugano-Hapoel Beer Sheva; Colonia-Arsenal; Bate Borisov-Stella Rossa; Salisburgo-Vitoria Guimaraes; Konyaspor-Marsiglia; Athletic Bilbao-Hertha Berlino; Ostersund-Zorya; Lazio-Vitesse; Nizza-Zulte Waregem; Rosenborg-Real Sociedad; Zenit San Pietroburgo-Vardar.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

Appuntamento alle ore 21.05 invece per altre 10 partite: Maccabi Tel Aviv-Slavia Praga; Partizan-Young Boys; Skenderbeu-Dinamo Kiev; Ludogorets-Istanbul Basaksehir; Sporting Braga-Hoffenheim; Aek Atene-Rijeka; Milan-Austria Vienna; Lione-Apollon Limassol; Everton-Atalanta; Sheriff Tiraspol-Zlin. Se vi siete persi in questo lunghissimo elenco, ricordiamo allora che fra le squadre italiane la Lazio scenderà in campo alle ore 19.00, in casa contro il Vitesse, mentre per Atalanta e Milan - impegnate rispettivamente contro Everton e Austria Vienna - dovremo aspettare le 21.05, l’orario anomalo ma ormai abituale da qualche anno per le partite di prima serata in Europa League.

LE ITALIANE PER CONFERMARSI

Finora le cose sostanzialmente sono andate bene per tutti in questa Europa League, pur se con alcune distinzioni da fare. La Lazio infatti, forte delle sue quattro vittorie in altrettante partite giocate, è già certa non soltanto della qualificazione per i sedicesimi di finale ma anche del primo posto del girone, dunque può giocare con la massima serenità le ultime due partite, con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe di tutti i componenti della rosa e di ottenere comunque risultati che fanno bene sia al ranking sia alle casse della società. Anche l’Atalanta merita solo complimenti: due vittorie e due pareggi consentono ai nerazzurri bergamaschi di essere ad un passo dalla qualificazione, che sarebbe addirittura cosa già fatta se l’Atalanta non fosse stata acciuffata dall’Apollon nel recupero della scorsa partita. Adesso c’è l’Everton, che evoca il dolcissimo ricordo del 3-0 che ha aperto la stagione europea della Dea, tornata nelle Coppe ben 26 anni dopo l’ultima volta. Infine il Milan, meno convincente delle altre due ma comunque ad un passo dalla qualificazione: in casa contro l’Austria Vienna (già travolto per 1-5 all’andata) può essere l’occasione ideale per chiudere i conti con una giornata d’anticipo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 17.00 Astana-Villarreal

Ore 21.05 Maccabi Tel Aviv-Slavia Praga

CLASSIFICA: Villarreal 8, Astana 7, Slavia Praga 5, Maccabi 1

GIRONE B

Ore 21.05

Partizan-Young Boys

Skenderbeu-Dinamo Kiev

CLASSIFICA: Dinamo Kiev 10, Partizan 5, Young Boys 3, Skenderbeu 2

GIRONE C

Ore 21.05

Ludogorets-Istanbul Basaksehir

Sporting Braga-Hoffenheim

CLASSIFICA: Ludogorets 8, Braga 7, Hoffenheim 4, Istanbul Basaksehir 2

GIRONE D

Ore 21.05

Aek Atene-Rijeka

Milan-Austria Vienna

CLASSIFICA: Milan 8, Aek Atene 6, Austria Vienna 4, Rijeka 3

GIRONE E

Ore 21.05

Lione-Apollon Limassol

Everton-Atalanta

CLASSIFICA: Atalanta, Lione 8, Apollon 3, Everton 1

GIRONE F

Ore 19.00 Lokomotiv Mosca-Copenaghen

Ore 21.05 Sheriff Tiraspol-Zlin

CLASSIFICA: Copenaghen e Sheriff 6, Lokomotiv Mosca 5, Zlin 2

GIRONE G

Ore 19.00

Viktoria Plzen-Steaua Bucarest

Lugano-Hapoel Beer Sheva

CLASSIFICA: Steaua 10, Viktoria Plzen 6, Hapoel Beer Sheva 4, Lugano 3

GIRONE H

Ore 19.00

Colonia-Arsenal

Bate Borisov-Stella Rossa

CLASSIFICA: Arsenal 10, Stella Rossa 5, Bate Borisov 4, Colonia 3

GIRONE I

Ore 19.00

Salisburgo-Vitoria Guimaraes

Konyaspor-Marsiglia

CLASSIFICA: Salisburgo 8, Marsiglia 6, Konyaspor, Vitoria Guimaraes 4

GIRONE J

Ore 19.00

Athletic Bilbao-Hertha Berlino

Ostersund-Zorya

CLASSIFICA: Ostersund 7, Zorya 6, Athletic Bilbao 5, Hertha Berlino 4

GIRONE K

Ore 19.00

Lazio-Vitesse

Nizza-Zulte Waregem

CLASSIFICA: Lazio 12, Nizza 6, Zulte Waregem 4, Vitesse 1

GIRONE L

Ore 19.00

Rosenborg-Real Sociedad

Zenit San Pietroburgo-Vardar

CLASSIFICA: Zenit 10, Real Sociedad 9, Rosenborg 4, Vardar 0

© Riproduzione Riservata.