Skenderbeu Dinamo Kiev / Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario risultato live

Diretta Skenderbeu Dinamo Kiev, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Europa League). In campo in Albania questa sera alle ore 21:05

La Dinamo Kiev - LaPresse

Skenderbeu Dinamo Kiev sarà diretta dall'arbitro austriaco Oliver Drachta. Dalle ore 21:05 di questa sera, in diretta dall’Elbasan Arena di Coriza, in Albania, la squadra padrone di casa dello Skenderbeu ospiterà la Dinamo Kiev, per la quinta giornata dei gironi dell’Europa League 2017-2018, precisamente il Gruppo B. Ucraini che guardano tutti dall’alto, a quota 10 punti, e già matematicamente qualificati ai sedicesimi di finale. Segue il Partizan a 5, con gli svizzeri dello Young Boys a tre, e gli albanesi fanalino di coda a quota 2. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di questa gara, con uno sguardo anche alle quote per le scommesse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La sfida fra Skendenbeu e Dinamo Kiev non sarà visibile in diretta tv né tantomeno in diretta streaming video, ma chi vuole, potrebbe seguire aggiornamenti dal campo seguendo Diretta Gol Europa League su Sky Super Calcio, ovviamente, per i soli abbonati a Sky Sport. Lo stesso canale sarà inoltre fruibile via streaming, attraverso il personal computer, smartphone o tablet, grazie all’applicazione dedicata Sky Go, anche in questo caso rivolta ai soli abbonati alla tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI SKENDERBAU DINAMO KIEV

La compagine dello Skenderbeu è una squadra di modesto valore, ma sta vivendo un campionato nazionale di livello, essendo prima a quota 27 punti in undici partite. Il coach è il 51enne di casa Ilir Daja, che questa sera dovrebbe mandare in campo la formazione tipo, visto che il passaggio del turno non è ancora in discussione. Spazio quindi ad un offensivo 4-3-3 con il 40enne portiere Shehi schierato in posizione più arretrata, con una retroguardia a quattro formata da Vangjeli nel ruolo di terzino di destra, Mici sul versante mancino, e in mezzo la coppia di centrali composta da Radas e Aliti. A centrocampo, Osmani sarà la mente della squadra, con il compito di dettare i tempi e i ritmi di gioco, mentre i due interni saranno Taku a destra, con Shkodra a completare il centrocampo. Infine il tridente d’attacco, con il 22enne Gavazaj sull’out di destra, il nigeriano James sulla fascia sinistra e in mezzo la punta centrale Sowe. Nessun assente per infortunio o squalifica in casa Skenderbeu.

Vediamo anche le probabili formazioni della Dinamo Kiev, che si presenterà all’Elbasan Arena senza capitan Sydorchuk, infortunato, nonché Kravets e Burda, altri due calciatori degli ucraini in infermeria. E’ ipotizzabile un 4-4-2 a trazione anteriore, con Bushchan a curare la porta, mentre in difesa avremo Khacheridi schierato nel ruolo di terzino di destra con Pivaric a sinistra, mentre in mezzo spazio alla coppia di centrali composta da Kadar e Morozyuk. A centrocampo, la linea mediana sarà occupata da Buyalsky e Shepelev, mentre largo a destra avremo Gonzalez, con Tsygankov ad avvolgere invece la difesa avversaria dalla sinistra. Infine la coppia d’attacco, composta da Moraes e Mbokani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi volesse scommettere sulla partita fra Skendenbeu e Dinamo Kiev, l’agenzia italiana Snai considera giustamente gli ucraini i favoriti. La quota per il due è la più bassa, ed è pari a 1.67, mentre il successo in casa degli albanesi paga 5.00 volte la nostra puntata. Vediamo infine anche il segno X, il pareggio fra le due formazioni, dato a 3.80, una quota molto alta e un risultato ritenuto quindi poco probabile.

