Trento Latina/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Serie A1 8^ giornata)

Diretta Trento Latina: streaming video e Rai.tv, orario e risultato live della partita di volley maschile in programma oggi alle ore 20.30 per 8^ giornata di Serie A1 Superlega.

23 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Trento Latina (da facebook ufficiale)

Trento-Latina, diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Roberto Boris, è la partita di volley maschile in programma oggi giovedi 23 novembre 2017 alle ore 20.30, quale posticipo della 8^ giornata del Campionato di SerieA1. Si completerà quindi solo questa sera il programma del precedente turno della Superlega: a conti già fatti in classifica vediamo dove potrebbero arrivare i due club protagonisti al PalaTrento. La squadra padrona di casa infatti approda a questo incontro ben preparata e con tanta voglia di ritornare i gradini più alti della graduatoria oltre che all’antico splendore: al momento però la formazione di Lorenzetti rimane 11^ a quota 7 punti e ben 17 da recuperare sulla capolista Perugia. Migliore nel confronto il piazzamento del club di Vincenzo Di Pinto, che registra la nona posizione a 8 punti a bilancio: per la squadra dell’aquila il sorpasso in graduatoria rimane alle possibilità ma solo se saprà mettere in campo il bel gioco di cui è capace.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la partita di volley maschile tra Trento e Latina sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Confermata quindi anche la diretta streaming video della partita tramite il servizio Raiplay.it.

QUI TRENTO

Questo di certo non l’inizio di stagione che ci si aspetta da Trento: solo l’11 posizione per una delle più grandi squadre della Superlega italiana con appena 7 punti realizzati alla vigilia di questa ottava giornata e prestazioni non così convincenti per la formazione di Angelo Lorenzetti. Due infatti i successi finora conseguiti, a spese di Padova e Castellana, ma nei fatti i gialloblu approdano al PalaTrento oggi avendo alle spalle ben tre KO di fila rimetti contro Civitanova, Verona e Perugia. Benché gli ultimi avversari affrontati rimangano tra le formazioni più in forma di questa prima parte del Campionato di Serie A1 da Trento di certo ci si aspetta qualcosa in più a partire da stasera contro Latina. La formazione di casa ha avuto un’intera settimana per prepararsi e affinare il feeling tra i giocatori (gran parte della rosa è cambiata nell’estate): è quindi questa l’occasione giusta per mostrare che le aquile posso ancora dire la loro.

QUI LATINA

Avvio di stagione invece abbastanza in linea con le aspettative di inizio stagione per la squadra di Di Pinto: la nona piazza a 8 punti di certo sta stretta, ma la formazione biancoblu ha già mostrato ampi margini di miglioramento. Di certo in casa della Top volley l’attesa è tanta: Latina approda a questo posticipo dell'8^ giornata con tre KO di fila appena rimediati contro Piacenza, Vibo Valentia e Modena, tre squadre ostiche senza dubbio. In ogni caso di Pinto e i suoi ragazzi hanno avuto parecchio tempo per prepararsi a questo banco di prova e le aspettative rimangono molto alte.

