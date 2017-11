Video/ Anderlecht Bayern (1-2): highlights e gol della partita (Champions League girone B)

Video Anderlecht Bayern (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 5^ giornata del girone B della Champions League 2017-2018.

Video Anderlecht Bayern (LaPresse)

Il Bayern Monaco vince 1-2 contro l’Anderlecht al Constant Vanden Stock Stadium. Ospiti in vantaggio al 51esimo con Lewandowski. Hanni pareggia subito i conti ma più tardi ci pensa Tolisso a decidere il match. Nel girone B il PSG comanda a quota 15 ma subito dietro c’è il Bayern a 12. Seguono Celtic a 3 e Anderlecht a zero punti. Nel prossimo turno il Bayern proverà a superare Neymar & co. anche se il 3-0 del Parco dei Principi lascia poche possibilità. Stesso discorso per l’Anderlecht che però giocherà in Scozia e dovrà rimontare lo 0-3 subito in casa all’andata.

SINTESI PRIMO TEMPO

Anderlecht in campo con il 4-3-3. Tra i pali Sels, in difesa Appiah, Sapajic, Mbodji e Deschacht. A centrocampo da destra verso sinistra Kums, Trebel e Dendoncker. In attacco spazio a Gerkens, Teodorczyk e Hanni. Jupp Heynckes risponde anch'egli con il 4-3-3. In porta Ulreichm, linea difensiva composta da Kimmich, Sule, Boateng e Friedl. A centrocampo Tolisso, Rudy e Vidal. In avanti Robben, Lewandowski e Thiago Alcantara. Dopo pochi minuti Vidal ha spazio per avviare un azione in contropiede ma sbaglia tutto. Prova ad allargare per Lewandowski errando la misura e pallone regalato all'Anderlecht. Incredibile occasione per i padroni di casa subito dopo: pallone regalato da Boateng al limite dell'area e l'attaccante della formazione di casa solo davanti ad Ulreich spara sul portiere. Beccato spesso intanto in posizione irregolare Arjen Robben: si lamenta il capitano del Bayern Monaco per la transizione in ritardo di Tolisso. Nuova occasione per l'Anderlecht. Manovra compassata al limite dell'area e pallone al lato destro dell'area di rigore per il destro di Appiah che chiama alla gran parata Ulreich. Molta confusione nella manovra delBayern Monaco, la formazione di Heynckes arriva con facilità sulla trequarti ma senza imbeccare la giusta giocata. Ancora una volta vicina al vantaggio la formazione di casa, invenzione di Hanni per Teodorczyuk tutto solo in area di rigore ma clamorosamente manda a lato. Qualche fischio dalle tribune per il numero novantuno. Risponde Lewandowski. Prima vera occasione da rete per il Bayern Monaco, traversone interessante di Robben intercettato di piede da Sels e pallone per Lewandowski che si coordina trovando la deviazione di Appiah quasi sulla linea di porta. Sempre pericoloso l'Anderlecht che approfitta dell'ennesimo errore della difesa bavarese, ancora una volta Teodorczyuk spara su Ulreich. Prima dell'intervallo. Arriva quindi il primo cambio per il Bayern Monaco, fuori Thiago Alcantara ed in campo James Rodriguez.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio a inizio ripresa. Tornano in campo gli stessi del primo tempo. Primo cartellino giallo della gara per l'Anderlecht, destinatario Uros Spajic che sulla trequarti atterra con un brutto intervento Robben. Al 51esimo si sblocca il risultato. Alla prima vera occasione della sfida il Bayern si porta avanti, Tolisso vince un contrasto aereo con Deschacht e fa partire il traversone basso sul secondo palo per Lewandowski che insacca a porta vuota per il vantaggio. L'Anderlecht non reagisce e gli ospiti sfiorano il raddoppio. Stavolta dorme Spajic e lascia troppo spazio a Lewandowski sull'imbucata di Kimmich, il polacco solo davanti a Sels manda però di poco a lato. Arriva la prima ammonizione stavolta per il Bayern Monaco, destinatario del cartellino Jerome Boateng sanzionato da Taylor per proteste. Al 63esimo i belgi trovano il pari. Traversone dalla sinistra di Deschacht per la testa di Teodorczyuk che anticipa Friedl e serve Hanni che solo davanti a Ulreich non sbaglia. Primo cambio per l'Anderlecht, in campo Onyekuru al posto di Gerkens. Altro cartellino giallo per il Bayern Monaco, nervosismo bavarese con la seconda ammonizione per protesta stavolta per Lewandowski. Subito dopo il polacco sfiora il gol. Sels salva il risultato, traversone dalla destra di Kimmich per Lewandowski che anticipa con troppa facilità Mbodj trovando però la super risposta del portiere dell'Anderlecht. Secondo cambio per l'Anderlecht, fuori Hanni ed al suo posto in campo Massimo Bruno. Al 78esimo il Bayern si riporta in vantaggio. Nasce dalla destra l'azione del Bayern Monaco con la discesa di Kimmich che manda al centro un traversone perfetto per la testa di Tolisso che anticipa Mbodj e manda in rete per l'1-2. Altro cambio per l'Anderlecht, in campo Harbaoui al posto di Teodorczyuk. Ultimo cambio anche per il Bayern Monaco, fuori Arturo Vidal ed in campo Mats Hummels. Nel finale viene annullata la rete del pareggio all'Anderlecht: dal limite ci prova Massimo Bruno trovando la deviazione vincete di Harbaoui che però era oltre la linee dei difensori. Vince il Bayern.

