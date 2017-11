Video/ Atletico Madrid Roma (2-0): highlights e gol della partita (Champions League girone C)

Video Atletico Madrid (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita giocata al Metropolitano ed è stata valida per la quinta giornata del girone C di Champions League

Video Atletico Madrid Roma, Champions League (Foto LaPresse)

Nonostante l’eloquente 2-0 finale, la gara tra Atletico Madrid e Roma è stata molto più equilibrata di quanto reciti il punteggio. Infatti, nel primo tempo i giallorossi hanno messo in difficoltà gli spagnoli che, solo nella ripresa, sono usciti dal guscio e hanno saputo finire addirittura in crescendo. Dando un’occhiata alle statistiche elaborate a fine match, si nota come infatti il possesso palla sia stato sostanzialmente pari (49% per i padroni di casa contro il 51% degli ospiti), mentre c’è un divario nei tiri totali effettuati verso la rete: 17 per la squadra del “Cholo” (di cui 5 nello specchio della porta) contro gli 8 dei romanisti (uno solo in porta però). Passando invece ai calci d’angolo, gli spagnoli ne hanno battuti 4 contro i 2 della Roma mentre è pressoché pari il numero dei falli commessi (15 a 14 per l’Atletico): infine, è abbastanza simile il dato dei passaggi totali effettuati (469 a 457 per i biancorossi) con una altissima percentuale di passaggi completati per entrambe le compagini, segno di una grande precisione e di una gara caratterizzata da pochi errori, decisa quindi da due episodi occasionali.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match che il suo Atletico ha vinto per 2-0 contro la Roma, Diego Pablo Simeone ha parlato in mixed zone della prestazione dei suoi e delle residue speranze di qualificazione: “Abbiamo fatto una partita importante come quella all’Olimpico, dove meritavamo di vincere: all’inizio gli avversari hanno pressato bene poi i cambi ci hanno dato la spinta giusta” ha detto il “Cholo”, complimentandosi con Griezmann per essere tornato al gol. Invece, a proposito della possibilità che i giallorossi possano perdere in casa col Qarabag, Simone ammette di non crederci molto: “La Roma è più forte: noi possiamo solo vincere la nostra gara e sperare”. Deluso per la sconfitta ma fiducioso per la qualificazione: il tecnico degli ospiti, Eusebio Di Francesco, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, puntando il dito contro i troppi errori individuali. “Siamo stati puniti da una squadra che aveva più anche se è stata una gara equilibrata” ha detto il tecnico giallorosso, spiegando a suo dire cosa è mancato contro i “Colchoneros”: “Abbiamo sciupato potenziali occasioni nel primo tempo: ci vuole più determinazione anche se non penso che abbiamo pagato l’euforia del derby: la lezione di stasera è che dobbiamo essere più cattivi” conclude l’ex allenatore del Sassuolo.

