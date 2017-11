Video/ Basilea Manchester United (1-0): highlights e gol della partita (Champions League girone A)

L’impresa del quinto turno di Champions League la compie il Basilea. Gli svizzeri battono infatti 1-0 in casa il Manchester United di Mourinho grazie al gol di Lang nel finale di gara. La squadra rossoblù si conferma dunque avversario temibile per chiunque. Tre punti preziosi per gli uomini di Wicky che restano al secondo posto con il CSKA Mosca a quota 9. Red Devils sempre primi con 12 punti mentre il Benfica chiude con zero punti. Nel prossimo turno Man Utd – CSKA e Benfica – Basilea.

SINTESI PRIMO TEMPO

Basilea in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Vaclik, linea difensiva composta da Akanji, Suchy e Balanta. Sulla fascia destra Lang, in mediana Diè e Zuffi, a sinistra Petretta. In avanti troviamo Steffene e Elyounoussi ai fianchi di Oberlin. Mourinho risponde con il 4-2-3-1. In porta Romero, in difesa Darmian, Smalling, Blind e Rojo. In mediana Fellaini ed Herrera mentre in avanti troviamo Lingard, Pogba e Martial in supporto di Romelu Lukaku. Parte dalla panchina Ibrahimovic. Buon avvio di gara da parte del Basilea, che gestisce il pallone con buone trame: il Man Utd è in attesa. Avanza Elyounoussi in cerca dello spazio per la conclusione, che non trova. Gli inglesi si chiudono bene. Il Basilea propone possesso sterile e la prima chance è dello United. Tentativo da parte di Lukaku, chiuso dal portiere. Ci prova Fellaini. Puntuale inserimento del belga, colpo di testa e pallone fuori di poco. Il Manchester nel frattempo prende in mano il pallino del gioco. Tanto possesso palla ma senza voglia di offendere. Lingard nel frattempo prova a impensierire Vaclik. Tiro da parte dell'esterno, deviazione e corner. Pogba prova ad approfittare di un calcio di punizione dal limite dell'area: pallone a giro alto sopra la traversa, nulla di fatto. Da Pogba a Fellaini, quindi Herrera: è lì che nasce ogni azione per lo United, che gira la sfera in mediana sfruttando la qualità dei singoli. Punizione di Blind sulla destra: cross col mancino, anticipato Fellaini e poi rimessa laterale per lo United col pubblico di casa che si lamenta. Al 41esimo la squadra di Mou sfiora il gol. Cross di Martial dalla trequarti sinistra, testa di Fellaini e palo pieno: si salva il Basilea.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due allenatori, si riparte dagli stessi ventidue giocatori del primo tempo. Manchester United subito pericoloso. Cross teso dal fondo, testa di Lukaku e pallone a lato: ricomincia con lo stesso piglio lo United. Risponde il Basilea. Fallo di Darmian, punizione dalla sinistra: cross teso di Zuffi, Fellaini allontana di testa e poi Diè dal limite calcia a lato. Gli svizzeri mantengono il possesso del pallone costringendo i Red Devils a difendersi. Al 57esimo occasione gigante per passare in vantaggio. Grandissimo intervento di Romero su tiro dal limite di Steffen: padroni di casa vicinissimi all'1-0. Lo United prova a chiudere gli spazi e ripartire. Fellaini va al cross ma Vaclik controlla la sfera e la fa sua: riparte il Basilea. Primo cambio del match: esce Lingard ed entra Rashford. Subito dopo esce Pogba ed entra al suo posto Matic. Palo preso dai padroni di casa al 68esimo. Lang sfrutta l'altezza e col suo colpo di testa sfiora il gol del vantaggio: si salva lo United. Ci prova subito dopo Oberlin. Stop e mancino in area, è decisivo Rojo che, con una scivolata, devia il pallone, murandolo. Arriva intanto il momento di Ibrahimovic. Gli cede il posto Martial. Basilea ancora pericoloso. Die avanza e calcia, grandissimo intervento di Romero che salva lo United. Primo cambio per il Basilea: esce Dié ed entra Fransson. Primo giallo del match: ammonito l'italiano Darmian dall'italiano Orsato. All'89esimo il Basilea riesce a trovare il gol vittoria. Cross di Petretta dalla destra, sul secondo palo spunta Lang che, col mancino, anticipa Blind e sigla l'1-0.

