Video/ Bassano Feralpisalò (1-2 dcr): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Video Bassano Feralpisalò (risultato finale 1-2 dcr): gli highlights e i gol della partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie c 2017-2018.

Video Bassano Feralpisalò (LaPresse)

La gara tra Bassano e Feralpi Salò viene decisa ai calci di rigore. Gli ospiti vincono 1-2 dopo una serie di errori che hanno contraddistinto una particolare partita. Già al 94esimo dei tempi regolamentari Venitucci sbaglia, negando al Bassano l’accesso agli ottavi. Lo stesso Venitucci sarà successivamente tra i giocatori a sbagliare nei calci di rigore. La Feralpi Salò incontrerà il Renate negli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C.

SINTESI PRIMO TEMPO

Magi schiera il Bassano con il 3-5-2. Tra i pali Falcone, in difesa Bonetto, Pasini e Stefanin. A centrocampo da destra verso sinistra Tronco, Salvi, Venitucci, Proia e Ceccato. In attacco Diop e Gashi. Modulo speculare scelto da Serena. In porta per la Feralpi c'è Livieri, reparto difensivo composta da Turano, Marchetti e Alcibiade. Fascia destra occupata da Gamarra, in mezzo Magnino, Capodaglio e Tantardini, a sinistra Hergheligiu. In avanti Jawo e Luche. Ci prova il Bassano per primo. Stefanin alza uno spiovente in area di rigore dalla sinistra, il kosovaro Gashi riesce a colpire di testa ma non trova la porta. Rispondono gli ospiti con una conclusione di Capodaglio che non inquadra lo specchio della porta. Occasione importante per i veneti all'ottavo. Scambio rapido e calibrato tra Stefanin e Tronco sulla fascia sinistra, quest'ultimo penetra in area di rigore e serve un passaggio basso indietro per l'arrivo di Salvi, Gashi però lo anticipa e cerca la conclusione. La sfera viene smorzata, terminando tra le braccia di Livieri. Cross di Gamarra troppo sul portiere, vita facile per Falcone. Poco dopo Gashi recupera palla a centrocampo su Capodaglio e prova a fare tutto da solo, Alcibiade gli chiude ogni spazio e ferma il numero 10 locale nell'ingresso in area di rigore. Manovra del Bassano prolungata sulla destra, poi Turano recupera palla e chiude l'accorrente Diop, riparte la squadra ospite. Al 23esimo contropiede Bassano con Venitucci che recupera palla su Alcibiade a centrocampo, il numero 19 cerca Proia centralmente e lo stesso serve Diop entrante in area di rigore, chiude bene Turano. La gara si accende. Stefanin riceve palla da Tronco sulla sinistra, cross in mezzo verso Diop anticipato all'ultimo dall'uscita tempestiva di Livieri. Dall'altra parte la Feralpisalò guadagna subito un corner, Gamarra nel mezzo con Ceccato che si getta a terra sulla palla ritrovandosela praticamente tra le cosce prima che qualche giocatore avversario possa provare la conclusione, sfera poi ribattuta fuori dall'area di rigore. Feralpi ancora pericolosa, questa volta sugli sviluppi di un calcio piazzato. Capodaglio pennella nel mezzo la punizione, Alcibiade conclude di testa verso la porta di Falcone ma la stessa non è potente, Falcone fa sua la palla.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due tecnici durante l'intervallo. Prima occasione della ripresa per il Bassano. Gashi prova a superare un avversario girandosi su se stesso, conclusione poi potente col sinistro ma imprecisa e sul fondo. Break della Feralpisalò fermato da Pasini su Luche che non controlla, provano a ripartire i locali con Tronco che cerca Diop in area di rigore, pallone troppo lungo per l'ex Matera e Viterbese. Al 54esimo ci prova Tantardini. Il 26 della Feralpisalò riceve palla dopo il recupero dei compagni su Salvi e si porta al limite dell'area di rigore coi compagni in attesa della sferta, palla calciata e di poco a lato della porta di Falcone. Altro brivido per il Bassano: Diop svirgola male la sfera nel tentativo di ribattere in avanti una punizione ospite, palla in corner e che sfiora il palo sinistro della porta di Falcone. Primo cambio negli ospiti: Moraschi sostituisce Alcibiade; un giovane centrocampista in campo al posto di un difensore. Prima sostituzione per il Bassano. Fuori Tronco, dentro, il bomber della formazione Berretti, Giordani. Ci prova il neo-entrato: pallone messo nel mezzo dalla sinistra dal solito Stefanin, nessuno ci arriva tranne Giordani defilato sulla destra, primo pallone toccato tra i professionisti del giovane attaccante ma conclusione di prima alle stelle. Lirli sostituisce Tantardini che non ce la fa, secondo cambio ospite. Proia pescato da Giordani in area di rigore, il centrocampista del Bassano entra bene in area di rigore ma non riesce a trovare il piglio giusto per andare alla conclusione, recupera la difesa ospite. Al 77esimo il risultato rischia di sbloccarsi. Giordani dalla fascia sinistra controlla una sfera offertagli da Proia e lascia partire un destro a giro sul quale ci arriva il portiere ospite che mette in corner. Zarpellon sostituisce Abou Diop nel Bassano. Ci prova il neo-entrato. Proia serve il numero 26 al limite dell'area di rigore, la conclusione di Zarpellon è però sbilenca e termina lontana dalla porta di Livieri. Colpo di scena al 94esimo. Atterrato Proia in area di rigore, un fallo non troppo evidente. Rigore per il Bassano. Venitucci dal dischetto però sbaglia tutto calciando alle stelle. Reti inviolate allo scadere, saranno necessari i tempi supplementari.

SINTESI TEMPI SUPPLEMENTARI

Crema sostituisce Hergheligiu negli ospiti, ultimo cambio per la Feralpi. Luche supera in velocità la difesa del Bassano, Pasini lo mette a terra all'ingresso dell'area di rigore. Per l'arbitro non ci sono dubbi: è cartellino rosso diretto. Fuori Ceccato nel Bassano, dentro Bianchi, Magi si difende. Al terzo minuto del primo tempo supplementare Jawo va alla conclusione diretta su punizione e coglie il palo più alto della porta di Falcone. Feralpi vicinissima al vantaggio. Zarpellon prova ad accendere i locali, Magnino lo chiude all'ingresso in area di rigore. Al 101esimo occasione per il Bassano: combinazione tutta della Berretti locale, Zarpellon pesca in area di rigore Giordani che prova il tiro col sinistro. Livieri è però sulla traiettoria e fa sua la sfera senza problemi. Nel secondo tempo supplementare gli ospiti controllano il gioco provando a sfruttare la superiorità numerica. Luche crossa nel mezzo verso la testa di Jawo, spizzata del possente attaccante che trova Crema al controllo in area di rigore, chiuso l'esterno della Feralpi dalla difesa locale. Si rivede in zona offensiva il Bassano. Ci prova Zarpellon: conclusione del numero 26 alta sopra la traversa, nessun brivido per il portiere del Salò. Al 120esimo la Feralpi sfiora il clamoroso vantaggio. Bello spunto di Crema sulla fascia destra, palla in mezzo per Moraschi che arpiona e prova la conclusione col sinistro disinnescata da Falcone.

SINTESI CALCI DI RIGORE

Inizia a calciare i rigori il Bassano. Il primo che si presenta dagli 11 metri è il classe 1998 Gashi. Tiro alle stelle. Non sbaglia invece Gamarra che porta in vantaggio la Feralpi Salò. Il terzo tentativo di giornata dal dischetto (considerando anche quello sbagliato da Venitucci nei tempi regolamentari) si rivela anch'esso stregato. Salvi calcia fuori. Magnino ne approfitta e insacca portando il risultato parziale sullo 0-2. Giordani rompe la maledizione: 1-2. Segue Jawo che calcia malissimo: palla oltre la traversa. Proia potrebbe riportare in corsa i padroni di casa ma non è giornata: para Livieri. Alcibiade ha subito un match-ball ma niente. Tiro centrale, para Falcone. Il festival dell'errore dal dischetto viene chiuso da Venitucci che sbaglia nuovamente. Livieri respinge e regala la qualificazione alla Feralpi Salò.

© Riproduzione Riservata.