Video/ Catania Cosenza (1-2): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Video Catania Cosenza (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018.

Video Catania Cosenza (LaPresse)

Il Catania interrompe la serie positiva perdendo in casa contro il Cosenza per 1 a 2, una sconfitta che impedisce alla squadra di Lucarelli di accedere agli ottavi di finale dove invece arrivano meritatamete i calabresi trascinati dallo scatenato Liguori autore questa sera di una pesante doppietta che ha vanificato il gol segnato da Russotto che aveva illuso gli etnei. I siciliani iniziano col piglio giusto cercando di attaccare in massa ma la spinta degli uomini di Lucarelli si affievolisce velocemente e, complice anche le non perfette condizioni del terreno di gioco del Massimino, le due squadre abbassano decisamente il ritmo e così per assistere alla prima conclusione nello specchio bisogna attendere il 27' quando Bruccini ha tentato un tiro da fuori area che Martinez è riuscito a bloccare con sicurezza. Al 32' sono ancora i calabresi a sfiorare il vantaggio con Trovato che ci ha provato dal limite dell'area che è terminato di non molto sopra la traversa. Al 38' bel tiro di Mazzarani dal limite dell'area che l'attento Saracco è riuscito a bloccare a terra. Al 40' è stato Ripa ad avere la palla buona per segnare ma il numero 29 si è visto respingere il tentativo a colpo sicuro dal reattivo Pasqualoni. Sul capovolgimento di fronte successivo al 41' ci ha poi provato Collocolo con un bel tiro a giro neutralizzato dal perfetto intervento di Martinez. Prima del duplice fischio c'è ancora il tempo per assistere ad un gran tiro di controbalzo di capitan Bucolo che Saracco ha bloccato. Senza ulteriori minuti di recupero, si è così concluso un primo tempo veramente soporifero e tutt'altro che spettacolare.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta con un'immediata sostituzione decisa da mister Braglia che ha mandato in campo Statella al posto di Bruccini. Iniziano meglio gli etnei che sfiorano il vantaggio già al 48' con Djordjevic che ha calciato da dentro l'area di rigore costringendo ad una complicata respinta di Saracco. Al 56' arriva un pò a sorpresa il vantaggio del Cosenza con Liguori che recupera palla a Mazzarrani e calcia con potenza dal limite dell'area infilando imparabilmente la palla sotto l'incrocio dei pali. La reazione del Catania è immediata ed arriva al 58' con Ripa che tenta un colpo di testa sul cross di Esposito che Pasqualoni riesce ad allontanare in qualche modo dalla riga di porta. Al 59' seconda sostituzione decisa dagli ospiti che fanno uscire Mendicino inserendo Baclet. Al 64' proprio il neo-entrato Baclet viene erroneamente servito da Tedeschi, il numero 16 ha provato un diagonale che Martinez è riucito a bloccare. Al 65' mister Lucarelli prova a sbilanciare i suoi inserendo Manneh al posto di Dragan Lovric. Al 66' altra ottima discesa sulla destra di Esposito che crossa alla perfezione per Fornito il cui colpo di testa è deviato in corner con un gran balzo da Saracco. Al 72' è capitan Bucolo a provarci ancora con un tiro a giro che l'estremo difensore ospite è riuscito a parare. Al 75' arriva però il raddoppio del Cosenza grazie ad un altro grave errore in fase di impostazione commesso questa volta da Djordjevic che ha permesso ancora a Liguori di presentarsi tutto solo davanti al portiere di casa che è riuscito a superare con un tap-in dopo una prima ribattuta effettuata da Martinez. Il doppio vantaggio però dura ben poco visto che al 78' è Russotto ad accorciare le distanze con un tiro non molto potente ma che ha sorpreso Saracco a causa del movimento di Mazzarani che ha penalizzato il numero 22 calabrese. All'80' prova a reagire il Cosenza ancora una volta col subentrato Baclet il cui diagonale da dentro l'area di rigore è bloccato dal portiere di casa. I ragazzi di Lucarelli provano a gettarsi a testa bassa in avanti e al 91' è ancora Ripa ad avere tra i piedi la possibilità di pareggiare ma il suo tentativo è stato ancora una volta bloccato dal portiere calabrese. All'ultimo assalto al 95' è stato infine il subentrato Corsi a salvare questa preziosa per il Cosenza con un intervento sulla linea di porta col quale ha negato il gol a Di Grazia che stava per esultare. Il Cosenza riesce così nell'impresa di espugnare il Massimino regalandosi così gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C, una vittoria meritata conquistata grazie all'ottima serata di Liguori che ha sfruttato due gravi disattenzioni della retroguardia etnea.