Video Gremio Lanus (1-0): highlights e gol della partita (Andata finale Coppa Libertadores). La compagine brasiliana vince in casa e si aggiudica il primo tempo della finalissima

In Europa c’è la Champions League, mentre in Sud America c'è la Coppa Libertadores. Se nel Vecchio Continente il cammino verso la finalissima è ancora lunga, in America Latina, invece, siamo già all’atto conclusivo del trofeo continentale. Nelle scorse ore si è infatti tenuta la finale di andata della Coppa in questione, che ha visto in campo i brasiliani del Gremio e gli argentini del Lanus. Un match che profuma anche di Italia, visto che i padroni di casa sono allenati dall’ex calciatore della Roma, Renato Portaluppi: andiamo a vedere insieme la cronaca del match e ovviamente il video della partita in questione.

LA CRONACA DEL MATCH

La sfida ha visto fin dall’inizio i brasiliani di Porto Alegre con il pallino del gioco, sfruttando di fatto il fattore campo, anche se gli argentini del Lanus si sono difesi con le unghie, riuscendo anche a creare qualche occasione pericolosa: prima al 34esimo minuto di gioco, con un bel tiro di Martinez, e poi al 40esimo, grazie ad un colpo di testa di Silva che da pochi passi non è riuscito a trovare il gol. Ci è voluto un doppio intervento miracoloso di Grohe, fra i migliori in campo in assoluto, per mantenere inviolata la porta del Gremio. La partita è svoltata nella seconda frazione di gioco, in particolare grazie all’ingresso in campo di Jael e Cicero, due senatori della compagine verdeoro. Ci ha infatti pensato il 33enne centrocampista a far esplodere l’Arena di Porto Alegre, dopo aver trasformato in gol un bell’assist proprio di Jael.

LE POLEMICHE ARBITRALI

Da segnalare anche una breve rissa scatenatasi nel finale di gara, visto che il Gremio ha chiesto all’arbitro l’utilizzo del VAR (la tecnologia è stata introdotta nella Coppa Libertadores dalle semifinali), ma il direttore di gara si è rifiutato, scatenando quindi l’ira dei padroni di casa. Nel post-partita le polemiche sono proseguite, con il ds del Gremio che ha accusato l’arbitro di malafede, mentre il tecnico Portaluppi ha commentato i due episodi con fare ironico: «Perfino Stevie Wonder avrebbe visto quei rigori». Quello che conta è che alla fine i brasiliani hanno vinto il primo tempo di questa entusiasmante sfida che si chiuderà mercoledì prossimo in Argentina, con il Lanus che ovviamente farà di tutto per ribaltare l’incontro, e l’impresa non sembra ostica. Fra i migliori in campo, come dicevamo, l’estremo difensore Grohe, ma anche Jael e Cicero, mentre hanno deluso Luan e Sand, fra i più attesi ieri sera. Portaluppi, se dovesse vincere il trofeo, diverrebbe il primo brasiliano nella storia a trionfare in Libertadores come giocatore e poi come tecnico. Clicca qui per il video con i gol e gli highlights di Gremio-Lanus

