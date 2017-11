Video/ Juventus Barcellona (0-0): highlights della partita (Champions League girone D)

Video Juventus Barcellona (risultato finale 0-0): gli highlights della partira che si è giocata a Torino ed è stata valida per la quinta giornata del girone D di Champions League

23 novembre 2017 Stefano Belli

Video Juventus Barcellona, Champions League (Foto LaPresse)

Il Barcellona è venuto all'Allianz Stadium di Torino con l'obiettivo di strappare il punto che avrebbe consentito ai blaugrana di qualificarsi da primi del girone D di Champions League 2017-18. Missione compiuta per la compagine di Valverde che costringe al pari in casa la Juventus che comunque mantiene il secondo posto solitario e in Grecia dovrà battere l'Olympiacos ormai eliminato e tagliato fuori anche per quanto riguarda i sedicesimi di Europa League. In parole povere gli uomini di Allegri sono gli unici artefici del loro destino, anche perché lo Sporting CP dovrà vedersela con i blaugrana al Camp Nou, uno stadio non proprio facilissimo da sbancare anche se il Barcellona ha già la certezza matematica della qualificazione agli ottavi e della leadership e dunque potrebbe non giocarsela col coltello tra i denti. Dalle statistiche emerge una netta supremazia del Barça sul possesso palla (64% a 36%) ma questa è una costante dai tempi di Guardiola, e da allora sono passati qualcosa come 9 anni; i bianconeri prevalgono nel numero di tiri totali (10 a 9) con Dybala e compagni che hanno mirato lo specchio in 3 occasioni contro l'unica degli ospiti. Come al solito il Barcellona cerca di ubriacare i avversari con il loro giro palla, come dimostrano i 698 passaggi tra gli undici catalani che hanno anche vinto 14 contrasti perdendone 8. A una giornata dal termine della fase a gironi la classifica del gruppo D è la seguente: Barcellona 11, Juventus 8, Sporting CP 7, Olympiacos 1; restano da definire il secondo e il terzo posto con il primo e il quarto già assegnati.

LE DICHIARAZIONI

Paulo Dybala è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Questo è un risultato che non ci soddisfa appieno anche se il Barcellona è una grandissima squadra che difende meglio rispetto alla scorsa stagione. Siamo andati vicini all'impresa, ora dobbiamo pensare a vincere a tutti i costi contro l'Olympiacos. sapevamo che questo sarebbe stato un mese difficilissimo considerando anche l'impegno con l'Inter in campionato, in Grecia non sarà per niente facile visto che troveremo un pubblico caldissimo, ma noi siamo la Juve e abbiamo il dovere di vincere sempre e comunque". Le parole di Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ai microfoni di Premium Sport: "Sebbene Messi abbia delle immense qualità che tutti gli riconoscono a occhi chiusi, devo tenere conto che anche un fuoriclasse come lui, ogni tanto, ha bisogno di rifiatare e in una gara come quella di stasera in cui avevamo di fronte un avversario tosto come la Juve ho ritenuto opportuno fargli risparmiare almeno il primo tempo. Siamo contenti per la qualificazione e il primo posto nel gruppo anche se la partita di stasera ci ha davvero stressato, la Juventus si è confermata un'ottima squadra e uscire dal campo senza perdere è sicuramente positivo". Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel dopo-gara: "Stasera è stata una bella partita dal punto di vista tattico, nonché il nostro primo 0-0 della stagione, avevamo di fronte un Barcellona che quest'anno difende benissimo e subisce pochissimi gol. Nel primo tempo abbiamo usufruito di qualche spazio in più che potevamo sfruttare meglio, nella ripresa i blaugrana si sono chiusi ancora di più a riccio e noi abbiamo fatto fatica a infilarci nell'area di rigore avversaria. Bisogna inoltre considerare che il punto ci permette di andare ad Atene essendo completamente artefici del nostro destino. I ragazzi stasera sono stati molto bravi, tutti hanno difeso bene e non si sono limitati ad affondare nella trequarti del Barça ma lavorando anche sul possesso palla. Come ho detto ai ragazzi non mi interessava tanto il risultato quanto la prestazione e l'atteggiamento, e ho ricevuto delle risposte rincuoranti, una volta tanto non abbiamo subito gol".

