Video/ Qarabag Chelsea (0-4): highlights e gol della partita (Champions League girone C)

Video Qarabag Chelsea (risultato finale 0-4): gli highlights e i gol della partita valida nella 5^ giornata del girone C della Champions League 2017-2018.

23 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Qarabag Chelsea (LaPresse)

Il Chelsea supera agevolmente il Qarabag a domicilio e vola agli ottavi di finale di Champions League. il poker della compagine guidata da Antonio Conte è stato siglato da Hazard, su rigore, Fabregas, sempre dal dischetto, ed una bella doppietta di Willian. Il Chelsea fa capire subito le sue intenzioni con la botta di Fabregas che trova l'ottima risposta di Sahic. Al 20' arriva l'episodio che cambia il match: Sadygov spinge in area Willian dopo un'imbucata e l'arbitro non ha dubbi: nell'espellere il capitano e dare il rigore. Hazard spiazza il portiere e porta avanti la compagine di Conte. Al 37' Fabregas serve Pedro, che fa da sponda per Willian. Il brasiliano scambia con Hazard in verticale e la mette dentro. Partita in discesa per i blues che mettono in ghiaccio la partita. Nella ripresa è pura accademia Chelsea che trova altri due spunti vincenti. Al 72' Garayev trattiene Willian e l'arbitro indica il dischetto. Sul pallone Fabregas che non sbaglia. Nel finale c'è nuova gloria per il migliore in campo: Willian. Il trequartista riceve sulla trequarti, si gira, va in dribbling e col destro da fuori spedisce all'angolino, grandissimo gol. Il Chelsea quindi approda agli ottavi di Champions League, bisognerà ora capire se lo farà da prima o seconda in classifica. Molto dipenderà dal risultato della Roma in casa dell'Atletico Madrid. Intanto la compagine inglese può festeggiare un traguardo importante.

LE STATISTICHE

Il Chelsea asfalta a domicilio il Qarabag e vola agli ottavi di finale di Champions League. Andiamo a scoprire i numeri del match per capire l'andamento della partita. A sorpresa, anche se di poco, i padroni di casa fanno un possesso palla maggiore del Chelsea, 52% contro il 48%. Chelsea che bombarda la porta avversaria con dieci tiri nello specchio della porta contro l'unico del Qarabag. Nella fase difensiva brilla il Chelsea con 48 palloni recuperati contro i 34 del Qarabag. Dato molto significative riguardo le chiusure difensive del Qarabag, ben diciannove, che dimostrano il continuo attaccare da parte del Chelsea. Partita quindi a senso unico con il Chelsea che ha dominato in lungo e in largo. Davvero troppo ampia la differenza di valori tra le due squadre.

