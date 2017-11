Video/ Reggiana Prato (1-2): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Video Reggiana Prato (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita valida nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C 2017-2018.

Il Prato espugna il Mapei Stadium superando 1-2 la Reggiana. La squadra di Catalano accede dunque agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Tutte le reti arrivano nel primo tempo. Granata in vantaggio dopo 11 minuti con Chakir. Ribaltano il risultato Rozzi e Vangi intorno alla mezzora. I toscani affronteranno nel prossimo turno la vincente di Pontedera-Lucchese.

Sergio Eberin schiera la Reggiana con il 4-3-3. Tra i pali Facchin, in difesa Lombardo, Galli, Panizzi e De Santis. A centrocampo Bobb, Zaccariello e Riverola. In avanti Signoriello, Chakir e Rocco. Modulo a specchio per Catalano. In porta Sarr, linea difensiva composta da Giannini, Martinelli, Demoleon e Seminara. A centrocampo Guglielmelli, Bonetto e Marini . In attacco Rozzi, Vangi e Liurni. Prima occasione del match per il Prato con Liurni. Bravo Facchin a chiudere lo specchio. Poi Guglielmelli spara alto. All'undicesimo minuto il risultato si sblocca. La Reggiana passa in vantaggio al primo affondo. Gran parte del merito va attribuito a Rocco che avvia in maniera magistrale l'azione, rifinita da Signoriello, per il comodo tap-in di Chakir che supera Sarr in uscita. Gli ospiti si fiondano in avanti. Al 26esimo il Prato trova il pareggio.Bello slalom in area di Liurni, che poi calcia con il sinistro trovando la deviazione vincente con la punta di Rozzi, che inganna Facchin: è 1-1. Continuano a spingere i lanieri, non paghi del pareggio raggiunto. La Reggiana dopo un breve periodo di paura reagisce e attacca. Sugli sviluppi di un corner Riverola ci prova da fuori area. Gran botta, Sarr ci mette i pugni. Poco dopo ci prova Chakir di testa. Tentativo bloccato dal portiere senegalese. Timide proteste ospiti intanto per un contatto in area tra Rozzi e Panizzi. L'arbitro Lorenzin lascia correre. Al 38esimo gli ospiti ribaltano il risultato. Disastro difensivo della Reggiana: Galli scivola e spalanca la strada a Vangi che salta Facchin con la suola ed insacca col destro nella porta rimasta sguarnita. Prima dell'intervallo i granata ci provano con Bobb. Tiro potente da fuori area di poco alto sopra la traversa.

Nessuna sostituzione durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi ventidue. Riverola prova subito il sinistro dai venticinque metri, pallone sul fondo. Cartellino giallo per Giannini. Primo ammonito del match. Al 51esimo la Reggiana sfiora il pari. Sugli sviluppi del corner di Bobb, colpo di testa di Galli che si infrange in pieno sul legno. Granata in pressione. Poco dopo altra conclusione col destro di Riverola, sfera tra le braccia di Sarr. Primo cambio per gli ospiti. Esce Guglielmelli, entra Fantacci. Qualche istante dopo anche i padroni di casa effettuano una sostituzione. Fuori Riverola, dentro Ametta. Esce anche Chakir. Al suo posto Sarli. Secondo cambio dunque anche per i lanieri. Fuori Giannini, dentro Cecchi. Si rivede in zona offensiva il Prato. Discesa di Liurni che recapita un buon pallone a centro area dove non ci sono però compagni pronti alla deviazione vincente. Ancora i toscani in avanti: sinistro di Rozzi che non inquadra lo specchio. Squillo della squadra di casa. Cross basso di Bobb, Sarr sceglie bene il tempo e fa sua la sfera. Esaurisce i cambi Eberini. Esce Zaccariello, entra Pellegrini. Gli ospiti tornano a bussare dalle parti di Facchin con il destro al volo fuori misura di Vangi. Ultimo cambio anche per il Prato. Fuori Rozzi, dentro De Simone. Ammonito intanto Pellegrini. Punita la sua entrata in ritardo su Bonetto. Nel finale le due squadre sembrano accusare un pò di stanchezza. Pellegrini tenta l'acrobazia ma finisce col travolgere Demoleon. Cartellino giallo anche per Vangi, reo di aver allontanato il pallone. Altra ammonizione al 90esimo. Stavolta è Rocco a finire sul taccuino dei cattivi. Passa meritatamente il Prato.

