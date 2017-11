Zenit Vardar/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Zenit Vardar, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata del girone L di Europa League

Zenit Varda, Europa League (Foto LaPresse)

Zenit Vardar, diretta dall'arbitro belga Bart Vertenten, è una gara in programma oggi giovedì 23 novembre 2017, alle ore 19.00, allo Stadio San Pietroburgo. La sfida, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League, vede di fronte due squadre dalla situazione di classifica totalmente diversa: la formazione allenata da Roberto Mancini è già qualificata alla fase ad eliminazione diretta con 10 punti raccolti nelle prime quattro giornate, mentre la compagine guidata da Cedomir Janevski è fanalina di coda a quota 0 punti. A completare il girone Real Sociedad (9 punti) e Rosenborg (4 punti). Lo Zenit San Pietroburgo è reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Rosenborg, dopo aver vinto le prime tre gare del gruppo L (0-5 contro il Vardar, 3-1 contro la Real Sociedad e 3-1 contro il Rosenborg); i macedoni, invece, hanno perso tutte e quattro le gare del girone, con un gol fatto e ben 17 subiti (0-5 contro lo Zenit, 3-1 contro il Rosenborg, 0-6 e 3-0 contro la Real Sociedad). Una gara che sembra avere poco da dire, dunque, tra due squadre già consce del proprio destino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Zenit Vardar non sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere al programma Diretta Gol Europa League, che fornisce tutte le reti e le fasi salienti delle partite in programma in tempo reale. La trasmissione è disponibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT VARDAR

Previsto ampio turnover per lo Zenit San Pietroburgo, con la formazione di Roberto Mancini che domenica è tornata alla vittoria in campionato: un netto 5-0 contro il Tosno. Raggiunta la matematica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, l’ex tecnico di Inter e Manchester City cambierà diversi calciatori in vista del big match di Premier League russa contro lo Spartak Mosca del 27 novembre 2017. In porta Baburin al posto di Lodygin; difesa a quattro composta da Smolnikov, Ivanovic, Mammana e l’italiano Criscito. A centrocampo spazio all’ex Roma Paredes con Erokhin, che subentra a Kranevitter. Sulla trequarti da segnalare l’assenza dell’infortunato Faizulin, con Rigoni, Shatov e Kuzyayev alle spalle di bomber Dzyiuba, che dovrebbe fare rifiatare Kokorin.

Buon cammino in First League macedone per il Vardar, che è attualmente situato al secondo posto a -11 dallo Shkendija ma con due partite da recuperare. I rossoneri sono reduci da tre successi consecutivi (3-0 contro il FK Skopje, 2-5 contro il Renova e 1-0 contro il Pelister, rete decisiva di V. Musliu) e il tecnico Cedomir Janevski è pronto a riproporre la stessa formazione per tentare di impensierire il top club russo. Sarà 4-5-1: in porta Gacevski; linea a quattro composta da Hambardzumyan e Glisic sulle corsie esterne, con il duo Novak-Grncarov in mezzo. Markovic e Nikolov in cabina di regia, con il brasiliano Felipe leggermente più avanzato, tra le linee. Il georgiano Jigauri e l’armeno Barseghyan sulle corsie esterne con il numero 48 Ytalo terminale d’attacco.

LA CHIAVE TATTICA

Come accaduto nella sfida d’andata, terminata 0-5 con la doppietta del solito Kokorin, lo Zenit San Pietroburgo manterrà il pallino del gioco, con i macedoni del Vardar a tentare di fare male in contropiede. Roberto Mancini può contare su una squadra ricca di giovani di talento, molti dei quali arrivati in estate su sua indicazione: da Paredes passando per Kranevitter, fino a Driussi e Mammana. Il pericolo numero uno sarà però Emiliano Rigoni: il fantasista argentino, arrivato dall’Independiente sul finire del mercato estivo, ha già raccolto cinque reti nelle prime quattro giornate di Europa League e, con la sua velocità e la sua qualità, creerà diversi problemi alla retroguardia rossonera. Per il Vardar, invece, fari puntati sui brasiliani Felipe e Ytalo: il primo, centrocampista avanzato, ha segnato l’unica rete del Vardar fin qui in Europa League ed è a quota 7 gol in First League macedone; il secondo, invece, traina da solito il reparto avanzato e può pungere con la sua inventiva.

QUOTE E PRONOSTICO

Zenit Vardar, quote e pronostico: secondo i principali bookmakers sarà una sfida senza storia. Snai quota l’1-X-2 della gara di San Pietroburgo 1,09-11,00-22,00, con Under 2,5 e Over 2,5 (se verranno segnate in totale meno o più di tre reti) rispettivamente a 3,55 e 1,25. Inoltre, è anche più alta la quota del Gol rispetto a quella del Nogol (se segneranno entrambe le squadre o meno): 2,25 contro 1,57. Difficilmente il Vardar riuscirà ad impensierire la formazione di Roberto Mancini, di qualità decisamente superiore. Se la quota dell’1 è bassissima, stuzzica di più l’opzione Over 2,5: Sebastian Driussi e compagni potrebbero dilagare, una partita che potrebbe terminare in goleada.

© Riproduzione Riservata.