Blerim Dzemaili e Erjona Sulejmani si sono lasciati / "Matrimonio finito, basta sfruttare il mio nome!"

Blerim Dzemaili e Erjona Sulejmani si sono lasciati. Il noto calciatore conferma la fine del suo matrimonio con un comunucato che invita l'ex a "non sfruttare più il mio nome!"

24 novembre 2017 Anna Montesano

Blerim Dzemaili e Erjona Sulejmani

La storia d'amore tra il calciatore Blerim Dzemaili e la bella Erjona Sulejmani sembra essere giunta al capolinea. Il nazionale svizzero, ex Bologna ora in forza al Montreal Impact, ha fatto diffondere un comunicato dal suo legale che non lascia dubbi: "L’Avvocato Daniela Missaglia, in nome e per conto del signor Blerim Dzemaili, comunica che il proprio assistito ha avviato le pratiche per la separazione giudiziale dalla moglie, signora, Erjona Sulejmani, a fronte di una crisi perdurante. In questa delicata fase il signor Blerim Dzemaili stigmatizza l’utilizzo, da parte della moglie, del cognome Dzemaili nell’ambito del suo lavoro di modella e presentatrice, precisando altresì che, laddove la stessa utilizzi vicende personali e private - che debbono rimanere tali – egli si riserva di agire a tutela dell’onorabilità e riservatezza propria e del figlio".

Chi è Erjona Sulejmani

Erjona Sulejmani è una delle wags protagoniste di Capitane, il nuovo programma in onda su Spike. La Sulejmani ha già fatto parlare molto di lei attraverso alcune dichiarazioni rilasciate Chi: "Sesso prima della partita? Ma i calciatori non sono grandi amatori. Scelgono il fai da te. Il calciatore più sexy? Cristiano Ronaldo". Una 'Capitana' che ammiro? Be', Victoria Beckham: guardate il suo fatturato". Una storia quella col noto calciatore che giunge quindi al termine e, a quanto pare, a causa di una crisi presente già da tempo. Magari nei prossimi giorni verranno anche dati dettagli più precisi riguardo le ragioni della separazione. Ricordiamo inoltre che Blerim Dzemaili potrebbe fare ritorno a Bologna nella finestra di calciomercato invernale. Le voci su questa opzione sono molto insistenti.

© Riproduzione Riservata.